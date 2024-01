Verstappen achtste in eerste race Real Racers Never Quit

Om de tijd tot aan het nieuwe seizoen op te vullen nemen coureurs van de echte autosport en de simracewereld het tegen elkaar op in Real Racers Never Quit, een kampioenschap opgezet door Team Redline - het simraceteam van Max Verstappen. Het toneel van de eerste race was Daytona International Speedway, waar alle deelnemers in de Ferrari 296 GT3 stapten. Het leverde een zeer spannende kwalificatie op waarbij de top-vijftien binnen een halve seconde van elkaar zat. Luke Bennett eiste de pole-position op voor de race van een halfuur, gevolgd door William Chadwick, Chris Lulham en Ole Steinbraten. Verstappen kende een wat lastigere kwalificatie en moest van de tiende plaats beginnen.

Bij de start liet de drievoudig Formule 1-kampioen al zien dat hij in de simulator net zo sterk kan starten als in het echt: hij dook aan de binnenkant in bocht 1 en won zo al vier posities. Voor F2-coureur Dennis Hauger zat een goede klassering er al snel niet meer in na een incident met Emil Heyerdahl. Verstappen won een ronde later nog een positie, dit keer door een spin van Alexey Nesov. Hij moest uitwijken en verloor zo de aansluiting, waardoor de kopgroep van vier auto's los leek te komen van de rest.

De top-vier leek elkaar in het begin nog juist naar voren te helpen, totdat de eerste aanvallen ingezet werden. Dat bood kansen voor de rest van het veld om weer aan te sluiten, met Verstappen als aanvoerder van die groep. Bij het opgaan van de oval tikte hij echter de achterkant van de auto van Chadwick aan, waardoor hij spinde. Verstappen kreeg zijn Ferrari GT3 weer snel de juiste kant op gestuurd, maar verloor zo weer de aansluiting en moest vanaf de elfde plaats hopen dat er vooraan weer genoeg gevechten zouden plaatsvinden.

Dat zou uiteindelijk ook gebeuren. Rondenlang werden er inhaalacties ingezet, waardoor de ene na de andere rijder weer kon aansluiten. Vervolgens won iedereen daarachter weer een positie na een incident tussen Gustavo Ariel en Steinbraten, waarbij laatstgenoemde hard van de baan ging en uitviel. Met nog drie minuten te gaan vormde de top-elf een trein op het circuit waar de slipstream een cruciale rol speelt richting de finishstreep. Vooraan ging de strijd vooral tussen Bennett en Lulham, al meldde Sam Kuitert zich ook nog in het gevecht. Door een aanval van Bennett ten opzichte van Kuitert in de Le Mans Chicane kon Lulham uiteindelijk zorgeloos richting de finish om de eerste zege van het kampioenschap te pakken. Bennett werd tweede, Ariel derde. Verstappen moest genoegen nemen met de achtste plaats, achter Kuitert, Chadwick, Diogo Pinto en Enzo Bonito.

Op dinsdag 23 januari zal een double-header plaatsvinden. Eerst zal er dan op Silverstone geracet worden met de Formule 3-bolides om vervolgens naar de virtuele variant van Mugello te trekken voor een F4-race. Een week later volgt de tweede double-header met opnieuw een F3-race, dit keer op Virginia International Raceway. Daarna stappen de coureurs weer in de virtuele F4-bolide voor een race op Motorland Aragon. Het kampioenschap wordt op vrijdag 9 februari afgesloten met de GT3-race op het circuit van Fuji. De evenementen met één race beginnen om 20.00 uur Nederlandse tijd, de double-headers beginnen dan al om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Bekijk hieronder de race terug.