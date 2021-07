Logitech G en KNAF Digital lanceren digitale KNAF-licentie

De digitale racecursus kan door iedereen gevolgd worden op KNAF Digital, het platform waarop officiële kampioenschappen worden georganiseerd in populaire racegames, met steun van NOC*NSF. Met deze noviteit zetten KNAF Digital en Logitech G de volgende stap in de ontwikkeling van erkende digitale autosport.

Racecursus met Rudy van Buren

Autocoureur Rudy van Buren, actief in de Porsche Carrera Cup Deutschland en officieel simulatorcoach voor KNAF-licentiehouders, treedt in de digitale racecursus op als instructeur. In thematische e-learning video’s geeft hij uitleg over zaken als racelijnen, rempunten, gepast gedrag op de baan en geavanceerde technieken achter het stuur. Ook geeft hij aanwijzingen over het optimaal instellen van toonaangevende hardware, zoals het Logitech G923-racestuur met pedalen en TRUEFORCE - deze high-definition force feedback-technologie maakt gebruik van de in-game fysica en audio in realtime om spelers meer dan ooit tevoren bij het rijden te betrekken, door zaken als motorgeluid, tractie, terrein en feedback te laten voelen.

Iedereen in Nederland die de cursus heeft doorlopen, krijgt automatisch een digitaal racecertificaat uitgereikt. Toegewijde deelnemers kunnen op KNAF Digital een digitale racelicentie aanschaffen (à 20,00 euro per jaar) om ook mee te doen om prijzengeld, aan speciale (selectie)competities voor internationale wedstrijden en speciale acties. Zo ontvangt iedereen die een digitale racelicentie bestelt al een set exclusieve simracehandschoenen van Logitech G. “Nu bieden we écht iedereen die wil racen de mogelijkheid een officiële racelicentie te halen”, aldus Maarten van Wesenbeeck, General Manager KNAF. “Als federatie erkennen we al jaren virtueel racen als vorm van autosport met de laagst mogelijke instapdrempel. Met de digitale racecursus en racelicentie zetten we virtueel racen definitief op hetzelfde niveau als de fysieke disciplines.”

“Er is een zeer sterke match tussen de kernwaarden van de officiële raceactiviteiten op KNAF Digital en de producten van Logitech G”, zegt Marc van den Helder, Marketing Manager Gaming Benelux bij Logitech. ”Daarom werken we vol overtuiging mee aan de lancering van de eerste digitale racelicentie, waarin toegankelijkheid en duurzaamheid centraal staan. We kijken ernaar uit om de Nederlandse racecommunity daarmee langdurig verder te ondersteunen.”

Eerste milieuvriendelijke racelicentie

Ook op het gebied van duurzaamheid is de digitale racelicentie van KNAF Digital en Logitech G innovatief te noemen - bij erkende digitale autosportwedstrijden is immers geen sprake van directe uitstoot van schadelijke stoffen. Bovendien is ook de fysieke licentie milieuvriendelijk te noemen: wie deze aanschaft, ontvangt de digitale racelicentie op een biopas van bio-pvc, een materiaal dat wanneer de pas niet meer nodig is op natuurlijke wijze composteert.

Camiel Slingerland, vicevoorzitter van Stichting KNAF Digital Motorsport, voegt toe: “Met de digitale racecursus en racelicentie pionieren we op internationaal niveau. We zijn enorm trots op deze stap en de groei die we in het eerste halfjaar sinds de lancering van ons platform hebben bereikt. Dat zou niet mogelijk zijn zonder de steun van Logitech G en andere aangesloten partners, evenals natuurlijk onze digitale wedstrijdleiders en community vol enthousiaste en getalenteerde digitale coureurs.”

Rudy van Buren