LIVE: Race 3 KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022

De officiële esports-kampioenschappen van KNAF Digital worden sinds het begin van de recente Winter Cups gesponsord door BMW en dus komen de beste simraces vanavond in actie in een BMW M3 Sport Evolution in actie. Een week na de krachtmeting op een kletsnat Spa-Francorchamps racen de veertien sterkste rijders uit de kwalificatie vandaag op het virtuele circuit van Interlagos.

Nadat Arie Haydar in de eerste race met de overwinning aan de haal ging, liet Kaj de Bruin op Spa-Francorchamps zien dat hij het beste om kon gaan met de natte omstandigheden op de baan. Gaat een van hen ook met de zege aan de haal in de derde ronde? Je mist niets van de actie via de livestream bovenaan de pagina. Meepraten over de race kan via het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog zeven races op het programma, dus er zijn ook zeven kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.