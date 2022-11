LIVE: De virtuele 6 uur van Spa met Max Verstappen

Het tweede seizoen van de Le Mans Virtual Series is in volle gang. In het kampioenschap strijden vijftig teams verdeeld over de LMP2- en de GT-klassen om de overwinning. De eerste races zijn verreden op de circuits van Bahrein en Monza. Dit weekend is het tijd voor de race op Spa-Francorchamps. Volgende maand is er nog een race op Sebring, waarna in januari de virtuele 24 uur van Le Mans wordt verreden.

Bij de race op Le Mans moet elk team een professionele coureur inzetten. Die coureur moet ook tenminste een race meerijden in het reguliere seizoen. Tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen reed de vorige edities van Le Mans mee, en kiest ervoor om dit weekend op Spa zijn andere deelname in te zetten. Verstappen is overigens een van de snelste simcoureurs van de wereld, en als profcoureur kan hij het dus zeker ver schoppen.

Bekijk de virtuele 6 uur van Spa Francorchamps hier op de livestream!