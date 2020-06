Livery van Verstappen voor de virtuele 24 uur van Le Mans

De virtuele 24 uur van Le Mans belooft dit weekend een van de hoogtepunten van het seizoen te worden. In totaal komen vijftig teams in twee klassen aan de start. In de snelste LMP2-categorie komt Verstappen namens Team Redline in actie met de #20 Oreca 07 LMP2. Het team bestaat naast Verstappen uit F1-collega Lando Norris en simracers Greger Huttu en Atze Kerkhof.

Na uitgebreid testwerk komen de teams aankomende vrijdag al in actie tijdens de kwalificatie. Vervolgens begint de race zaterdagmiddag om 15.00 uur, op het tijdstip dat de originele 24 uur van Le Mans aanvankelijk ook van start zou gaan. Teams mochten voor de race een eigen kleurstelling aanleveren, dit is de wagen waarmee Verstappen aankomend weekend gaat rijden.

De virtuele 24 uur van Le Mans is zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur live te volgen via een stream op Motorsport.com.

Slider Lijst #20 Team Redline met Max Verstappen, Lando Norris, Greger Huttu, Atze Kerkhof 1 / 6 Foto door: Motorsport Games #20 Team Redline met Max Verstappen, Lando Norris, Greger Huttu, Atze Kerkhof 2 / 6 Foto door: Motorsport Games #20 Team Redline met Max Verstappen, Lando Norris, Greger Huttu, Atze Kerkhof 3 / 6 Foto door: Motorsport Games #20 Team Redline met Max Verstappen, Lando Norris, Greger Huttu, Atze Kerkhof 4 / 6 Foto door: Motorsport Games #20 Team Redline met Max Verstappen, Lando Norris, Greger Huttu, Atze Kerkhof 5 / 6 Foto door: Motorsport Games #20 Team Redline met Max Verstappen, Lando Norris, Greger Huttu, Atze Kerkhof 6 / 6 Foto door: Motorsport Games

Video: Giedo van der Garde blikt vooruit op de virtuele 24u van Le Mans