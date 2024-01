Live: Volg Max Verstappen in de iRacing 24 uur van Daytona

Max Verstappen neemt met zijn Team Redline deel aan het populairste tijdslot van het weekend: die van 13.00 uur Nederlandse tijd. Voordat de groene vlag gezwaaid wordt, zal er eerst nog een training van een halfuur zijn, gevolgd door een kwalificatie. Kort daarna, zo rond 13.40 uur, gaat de 24-uursrace op de Daytona International Speedway van start.

Via onderstaande livestreams kan je de iRacing 24 uur van Daytona met Max Verstappen in topsplit volgen. De streams zijn onderverdeeld in vier delen. Voor de eerste zes uren van de race is stream 1 te bekijken. Vervolgens zullen uren 7 tot en met 12 via stream 2 te volgen zijn. Daarna moet men overstappen naar stream 3 voor de uren 13 tot en met 18. Om de finale vanaf het negentiende uur te volgen, staat stream 4 klaar.

Stream 1: Uren 1-6

Stream 2: Uren 7-12

Stream 3: Uren 13-18

Stream 4: Uren 19-24