Live: Volg de laatste race van Real Racers Never Quit met Max Verstappen

Na vijf enerverende races is het vandaag tijd voor de laatste race van het nieuwe kampioenschap van Team Redline. Na twee racedagen met formulewagens keren de simracers en echte coureurs weer terug naar de GT3-klasse om in iRacing met de Ferrari 296 GT3 over het Japanse circuit van Fuji te racen. Het exacte format is nog niet bekend, al was de eerste race met GT3's op Daytona een race van dertig minuten. Voordat zij aan die race begonnen was er eerst nog een training van 20 minuten en een kwalificatiesessie waarin de coureurs vier ronden de kans kregen om voor de pole-position te gaan.

Voor de zege staat op basis van de voorgaande vijf races dertig punten voor de winnaar. Dat betekent dat Chris Lulham met 170 punten bovenaan staat en vandaag ook niet meer gepasseerd kan worden. De nummer twee, Gustavo Ariel, staat nu namelijk op 133 punten. Enzo Bonito heeft wel nog zicht op de tweede plaats, aangezien hij 118 punten achter zijn naam heeft staan. Max Verstappen, die bij de eerste drie races aanwezig was en er twee wist te winnen, vinden we terug op de zevende plaats. De Nederlander liet de derde racedag, met races 4 en 5 op het programma, verstek gaan. Daardoor verloor hij de aansluiting op Lulham en maakt hij geen kans meer op de titel. Wel kan de drievoudig F1-kampioen nog voor de derde plaats gaan, aangezien hij op 94 punten staat. Hij moet dan ten eerste wel weer van de partij zijn en vervolgens hopen dat zijn concurrenten grote problemen kennen of dit keer afwezig zijn. Verstappen is niet de enige Nederlander in dit simkampioenschap, opgericht door Team Redline. Sam Kuitert, een nieuwe aanwinst van Team Redline, staat met 50 punten op de twaalfde plaats.

Real Racers Never Quit begon in de coronaperiode als een eenmalig evenement om het wegvallen van echte races op te vangen door simraces, om de racefans alsnog te kunnen vermaken. Het bracht simracers van Team Redline en coureurs uit de echte racerij samen en trok online veel bekijks. Sindsdien zijn er enkele andere edities geweest, maar dit jaar was het voor het eerst ook echt een kampioenschap.