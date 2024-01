Kijk terug: Simracers strijden in finale van Sim Formula Europe vanuit Maastricht

Net als voorgaande kwalificatieronden zullen de acht finalisten opnieuw achter het stuur kruipen van de virtuele versie van de Porsche 911 GT3 Cup (992). Dit keer zal dat echter niet gebeuren op het circuit van Bahrein of de Nürburgring, maar het virtuele stratencircuit van Maastricht. Om 13.55 uur begint de kwalificatie, waarna om 14.15 uur en 14.40 uur twee races volgen om te bepalen wie de nieuwe kampioen wordt. Rond 15.10 uur is het evenement afgelopen en volgt er een podiumceremonie met bijbehorende interviews.

Op de startgrid staan acht van de snelste simracers van Europa. Nederland wordt enkel vertegenwoordigd door Collin Spork, simracer voor Alpine eSports. De winnaar van vorig jaar, Damian Skowron, is niet aanwezig. Normaliter bemachtigt de regerend kampioen een plek voor de volgende editie, maar de simracer van Burst eSport kon niet aanwezig zijn. In zijn plaats komt Risto Kappet opdagen in Maastricht. Hij is de winnaar van Sim Formula Europe 2020 en werd vorig jaar nog tweede in dezelfde competitie en vertegenwoordigt, samen met Thibault Cazaubon, het simraceteam van Romain Grosjean, R8G eSports. Ook Marko Pejic (Veloce eSports en Mercedes AMG Petronas eSports), Gianmarco Fiduci (Veloce eSports), Remi Delorme (GOTeam Racing), Jernej Simoncic en Dawid Mroczek dingen ook mee naar de zege.

De prijzenpot voor deze simcompetitie staat op 10.000 euro, waarbij de winnaar 3.000 euro op zijn bankrekening kan bijschrijven. De nummer twee gaat er met 1.750 euro vandoor, de nummer drie pakt 1.250 euro mee. P4 levert 1.000 euro op terwijl alle plaatsen erachter goed zijn voor 750 euro, waardoor de finalisten hoe dan ook met een mooie geldprijs naar huis gaan.