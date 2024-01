Kijk terug: Races 4 en 5 van Real Racers Never Quit met Max Verstappen

Waar Real Racers Never Quit eerst nog begon als alternatief om de weggevallen races in coronatijd op te vangen, vormt het dit jaar voor het eerst een heus kampioenschap. De beste simracers van Team Redline, het simraceteam van Max Verstappen, strijden tegen coureurs uit de echte autosport in drie verschillende disciplines verspreid over zes races. Vandaag vinden races 4 en 5 plaats met de F3-bolide op Virginia International Raceway en de F4-bolide op Aragon.

De eerste race vond plaats op de Road Course van Daytona, waar Chris Lulham met de zege vandoor ging en Verstappen als achtste over de streep kwam na een hectische race in de GT3-klasse. Vervolgens wisselden zij de GT3's in voor de Formule 3- en Formule 4-bolides. Op het circuit van Silverstone kende Verstappen opnieuw een spectaculaire race, waarbij hij van de vierde plaats even naar de leiding ging maar door contact wegviel. Uiteindelijk bleek hij in de F3-bolide kundig genoeg om zijn auto alsnog naar de winst te sturen. In de Formule 4-race op Mugello vervolgde hij zijn sterke optreden door op dominante wijze de pole te pakken en er vervolgens met de zege vandoor te gaan.

Zijn achtste plek in de eerste race zorgt er echter voor dat hij niet aan de leiding gaat. Die eer gaat naar Lulham, die Verstappen wel dicht achter zich heeft staan in het klassement. Na deze twee races volgt enkel nog het laatste RRNQ-evenement. Dan gaan de simracers zich opmaken voor een GT3-race op het circuit van Fuji.