Kijk terug: Races 2 en 3 van Real Racers Never Quit met Max Verstappen

Team Redline heeft de reeks Real Racers Never Quit in 2024 uitgebreid naar vier evenementen met in totaal zes races. Vorige week werd in iRacing de aftrap verzorgd met Ferrari 296 GT3-bolides op de road course van Daytona International Speedway, waar Chris Lulham zegevierde en Max Verstappen op de achtste positie eindigde. Dinsdag staat het tweede evenement van de reeks op het programma en ditmaal werken de deelnemers zelfs twee races af. Vanaf 18.00 uur Nederlandse tijd wordt er eerst gereden met de Dallara Formule 3-bolide, waarbij Silverstone de plaats van handeling is. Daarna wordt overgestapt op een Formule 4-auto, waarmee de deelnemers op het Italiaanse Mugello in actie komen.

Twee dagen na het winnen van de GTD-klasse in de iRacing 24 uur van Daytona is Verstappen ook present tijdens de tweede ronde van Real Racers Never Quit. Dat geldt ook voor zijn teamgenoten in de endurancerace, Team Redline-rijders Ole Steinbraten en Gianni Vecchio. Andere snelle simracers als Diogo Pinto, Sebastian Job en Lulham zijn eveneens weer van de partij. Met Rudy van Buren, Job van Uitert, F3-kampioen Gabriel Bortoleto Aston Martin-reserve Felipe Drugovich en Formule 2-rijder Dennis Hauger staan er ook enkele razendsnelle professionele coureurs aan de start van het tweede evenement van Real Racers Never Quit, dat vanaf 18.00 uur te volgen is via de livestream bovenaan deze pagina.