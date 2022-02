LIVE: Met GT4’s in Kyoto tijdens zesde ronde KNAF Digital Winter Cup De KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022 is maandagavond alweer toe aan de zesde ronde! Weet Floris Simmerman zijn voorsprong opnieuw uit te breiden, of slaat Kaj de Bruin terug? Mis vanaf 19.30 uur niets van de race via onderstaande livestream!

Afgelopen week streden de veertien snelste mannen uit de kwalificatie nog met BMW Z4 GT3's op het circuit van Tsukuba tijdens de vijfde ronde van de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022. Floris Simmerman pakte hier zijn tweede zege van deze Winter Cup, waarmee hij zijn voorsprong op naaste rivaal Kaj de Bruin – die tweede werd – weer wist te vergroten. Deze week staat de coureurs een heel andere uitdaging te wachten tijdens de zesde ronde van de GT Sport Winter Cup 2022. De veertien snelste rijders uit de kwalificatie mogen kiezen uit de Volkswagen Scirocco GT4, Audi TT Cup, Renault Megane GT4 en de Peugeot RCZ GT4 en nemen het vervolgens tegen elkaar op het fictionele Kyoto Driving Park tegen elkaar op. Wie pakt de zege? Mis vanaf 19.30 uur niets van de actie via de livestream bovenaan de pagina. Meepraten over de race kan via het Twitch-account van KNAF Digital. Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma, dus er zijn ook drie kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.