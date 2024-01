Kijk terug: Race 1 van Real Racers Never Quit met Max Verstappen

Onder meer Max Verstappen, Felipe Drugovich, Kelvin van der Linde, Job van Uitert en Antonio Felix da Costa representeerden de coureurs uit de echte racerij. Zij zouden het in de simulator, voor dit kampioenschap het platform iRacing, zwaar krijgen in de strijd met de simracers van Red Bull eSports en Team Redline. Sebastian Job, Chris Lulham, Luke Bennett, Gianni Vecchio, Josh Thompson, Sam Kuitert en Diogo Pinto waren enkele van de grote namen die de simracewereld representeren. Voor race 1 stapten zij in de Ferrari GT3 voor een race op Daytona Road Course, waar later deze week ook nog de virtuele 24 uur van Daytona verreden wordt. Een perfect moment voor de simracers dus om middels Real Racers Never Quit nog de laatste voorbereidingen te treffen op de langeafstandsrace.

Om 20.00 uur ging de eerste race van het kampioenschap van start. Na deze race zal op dinsdag 23 januari een double-header plaatsvinden. Eerst zal er dan op Silverstone geracet worden met de Formule 3-bolides om vervolgens naar de virtuele variant van Mugello te trekken voor een F4-race. Een week later volgt de tweede double-header met opnieuw een F3-race, dit keer op Virginia International Raceway. Daarna stappen de coureurs weer in de virtuele F4-bolide voor een race op Motorland Aragon. Het kampioenschap wordt op vrijdag 9 februari afgesloten met de GT3-race op het circuit van Fuji. De evenementen met één race beginnen om 20.00 uur Nederlandse tijd, de double-headers beginnen dan al om 18.00 uur Nederlandse tijd.