LIVE: Verstappen strijdt met Team Redline om zege in iRacing 12 uur van Sebring Max Verstappen heeft plaatsgenomen in de simulator om deel te nemen aan de iRacing 12 uur van Sebring. De Nederlander zal met Team Redline-teamgenoot Alex Palou in de Ferrari 488 GT3 EVO strijden om de zege in de GT3-klasse. Volg alle virtuele actie live.