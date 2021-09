LIVE: Virtual Le Mans Series – De 4 uur van Monza

De Le Mans Virtual Series is een nieuw kampioenschap waarin grote namen uit de racerij en de simwereld met en tegen elkaar gaan racen. De 4 uur van Monza is de eerste ronde van het esports-kampioenschap, dat op 15 en 16 januari wordt afgesloten met de tweede editie van de virtuele 24 uur van Le Mans.

Op het virtuele circuit van Monza verschijnen vandaag onder andere Beitske Visser, Job van Uitert, Loek Hartog en Colin Caresani aan de start. Met onder andere Atze Kerkhof en Bono Huis staan ook een aantal van ’s lands snelste simrijders op de deelnemerslijst. Zij nemen het op tegen internationale sterren als Louis Deletraz, Bruno Spengler, Dani Juncadella, Sergio Sette Camara en voormalig F1-coureur Will Stevens.

De race op Monza wordt verreden op rFactor2. In totaal staan er 38 auto’s aan de start, verdeeld over twee verschillende klassen. In de LMP2-klasse staan er 21 ORECA’s aan de start. De 17 teams in de LMGTE-klasse hebben de keuze uit een Ferrari 488 GTE, BMW M8 GTE, Porsche 911 RSR GTE, Corvette C8.R en de Aston Martin Vantage GTE.