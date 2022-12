KTM-baas geeft toe: “Grote talenten te snel naar MotoGP gepromoveerd”

KTM heeft in de recente jaren enkele talenten te snel over laten stappen naar de MotoGP. Dat geeft Pit Beirer, de baas van KTM Motorsport, toe. De rookies die in 2022 voor het merk debuteerden in de MotoGP, zijn in 2023 al niet meer van de partij.