In de eerste ronde van de Winter Cup wordt er geracet op het fictieve circuit Dragon Trail – Gardens II. De veertien snelste rijders uit de kwalificatie nemen het in een race over 20 ronden tegen elkaar op in een BMW M3 GT uit 2011. Meepraten over de race kan uiteraard op het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog zeven races op het programma, dus er zijn ook zeven kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.