Kijk terug: KNAF Digital - De Groene Hel met een Porsche 911 GT3 2009

Na drie spannende wedstrijden konden de deelnemers aan de KNAF-certified Gran Turismo Sport Spring Trophy 2022 een weekje bijkomen. Vandaag gaat de strijd verder met de vierde ronde, en dat belooft een spektakelstuk te worden. De snelste rijders van de kwalificatie nemen het vanavond tegen elkaar op met een Porsche 911 GT3 2009. Het veld wordt losgelaten op de iconische Nordschleife.

Wie schrijft de race van vandaag op zijn naam? Dat is vanaf 19.30 uur te zien via de livestream bovenaan deze pagina. Meepraten over de race kan via het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma, dus er zijn ook drie kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.