De snelste simracers nemen het vandaag in elkaar op met een Gr. 4-auto in de ‘Groene hel’. Wie kan er de man in vorm Floris Simmerman van de winst houden? Hij won de afgelopen vier evenementen en was in de aanloop naar de race van vanavond ook al erg sterk op de Nordschleife. De concurrentie heeft echter niet stil gezeten en zal er alles aan doen om Simmerman van de winst te houden. Spektakel gegarandeerd.

Volg bovenaan deze pagina de zesde race van de Autumn Cup in de livestream. Meepraten kan uiteraard op het Twitch-account van KNAF Digital.