LIVE: Wie plaatst zich voor de grote Sim Formula Europe-finale in Maastricht?

De kwalificatie voor de Sim Formula Europe 2022 vond tussen 3 en 12 december plaats middels het rijden van hotlaps op Circuit Zandvoort. De zestig snelste rijders plaatsten zich voor de kwartfinales, die op 16 december op het virtuele Monza werden verreden. De helft van de coureurs heeft deze schifting overleefd en mag dinsdagavond proberen om zich te plaatsen voor de grote finale van de Sim Formula Europe 2022, die op 10 september tijdens een live evenement in Maastricht wordt afgewerkt.

Spa-Francorchamps is het decor van de halve finale van het simracekampioenschap, waarin om een prijzenpot van 12.000 euro wordt gestreden. Na een kwalificatie van 10 minuten wordt in een race van 30 minuten beslist welke zeven coureurs zich - naast titelverdediger Erhan Jajovski - plaatsen voor de fysieke finale in het MECC in Maastricht. Onder de deelnemers aan de halve finale zijn onder meer erkende toppers als Kevin Siggy (Team Redline), Risto Kappet (R8G Esports, winnaar Sim Formula Europe 2020) en Williams Esports-rijder Nikodem Wisniewski. Daarnaast doen ook de Nederlanders Jeffrey Rietveld, Yuri Kasdorp, Marijn Pfeifer en Stijn Prins mee aan de halve finale, die om 20.00 uur van start gaat met de kwalificatie.

De finale van de Sim Formula Europe 2022 wordt op 10 september gehouden in het MECC in Maastricht. Er wordt dan gereden op het virtuele stratencircuit van Maastricht en daarbij wordt - net als tijdens de voorrondes - gebruik gemaakt van de McLaren Senna GTR. Ook de finale wordt gespeeld in de game rFactor 2.

