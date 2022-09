Kijk terug: Finale Sim Formula Europe 2022 op stratencircuit Maastricht

Oorspronkelijk zou de finale van Sim Formula Europe 2022 in januari plaatsvinden tijdens de Sim Expo, die gelijktijdig met oldtimerbeurs InterClassics gehouden zou worden in MECC Maastricht. Dat evenement werd aanvankelijk uitgesteld tot september en inmiddels zelfs tot januari 2023, maar dat weerhoudt SFE er niet van om de finale van 2022 alsnog af te werken. Enkele maanden na de kwartfinale en halve finale stappen de acht finalisten op vrijdag 23 september opnieuw in de McLaren Senna GTR. De plaats van handeling is het acht kilometer lange stratencircuit van Maastricht, dat digitaal is vastgelegd in de game rFactor 2.

Het deelnemersveld is opnieuw sterk met acht rijders uit de sterkste simraceteams ter wereld. Zo is R8G Esports, het team van Romain Grosjean, met maar liefst vier coureurs vertegenwoordigd in de finale. Met Erhan Jajovski en Risto Kappet heeft het team de winnaars van 2020 en 2021 in de gelederen, aangevuld met Jiri Toman en Marcell Csincsik. Namens Team Redline verschijnt Kevin Siggy aan de start, terwijl Jernej Simoncic en Petar Brljak respectievelijk Burst esport en Williams Esports vertegenwoordigen. De grid wordt voltooid met Nederlander Yuri Kasdorp, die onderdeel is van Red Bull Racing Esports.

De finale van Sim Formula Europe 2022 begint om 18.30 uur en is via de livestream bovenaan de pagina te volgen. IndyCar-commentator René Hoogterp verzorgt het Nederlandse commentaar bij de race.