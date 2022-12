LIVE: De virtuele 500 mijl van Sebring met Max Verstappen

Gasly wil verandering: "Ben geen domme of gevaarlijke coureur"

Met tien strafpunten in 2022 is Pierre Gasly de topscorer van het Formule 1-veld, maar hij ziet zichzelf niet als een "domme of gevaarlijke" coureur. De Fransman heeft echter goede hoop dat de FIA met een goede oplossing komt om te voorkomen dat hij en diverse andere coureurs in de gevarenzone tegen een race schorsing aanlopen.