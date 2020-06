Leclerc en Giovinazzi met Ferrari in virtuele 24 uur van Le Mans

Sinds het begin van de coronacrisis heeft Ferrari F1-rijder Leclerc zich volledig op het simracen gestort. De coureur kwam – niet zonder succes – in actie tijdens de virtuele Formule 1-races en heeft zich ook op verschillende andere platforms laten zien. Nu is bekend geworden dat Leclerc over enkele weken voor Ferrari AF Corse rijdt tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans, op het rFactor 2-platform en georganiseerd in samenwerking met Motorsport Games.

In tegenstelling tot de meeste F1-collega’s (Verstappen, Norris en Gasly rijden in de LMP2-klasse) komt Leclerc in actie in de GTE-klasse, maar ook daar is de concurrentie behoorlijk stevig. De Monegask krijgt tijdens de race gezelschap van Alfa Romeo F1-coureur Antonio Giovinazzi. Het duo wordt vergezeld door Enzo Bonito en David Tonizza, de esporters van de F1-formatie uit Maranello.

Fabrieksrijders Toyota en Aston Martin bevestigen deelname

Eerder op vrijdag werd de line-up van FA/RB Allinsports bevestigd met voormalig Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso en Rubens Barrichello. Ook FIA WEC-teams Toyota en Aston Martin hebben line-ups aangekondigd die voor een groot deel bestaan uit fabrieksrijders.

In de LMP2-klasse rijdt Toyota op de #7 met Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez en simracer Maxime Brient. In de #8 mag de Nederlandse simracer Yuri Kasdorp voor de overwinning gaan met Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Kenta Yamashita aan zijn zijde.

In de GTE-klasse neemt Aston Martin het met drie equipes op tegen de concurrentie. Verschillende fabrieksrijders hebben hun deelname aan het evenement toegezegd. In de #95 nemen Nicki Thiim, Richard Westbrook, Lasse Sorenson en simracer Manuel Biancolilla plaats. De crew van de #97 bestaat uit Alexander Lynn, Charlie Eastwood, Harry Tincknell en simracer Tiziano Brioni. Darren Turner, Ross Gunn, Jonathan Adam en simracer Giuseppe de Fuoco besturen tot slot de #98 Aston Martin.

De virtuele 24 uur van Le Mans wordt in het weekend van 13 en 14 juni verreden, de race begint zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via de kanalen van Motorsport.tv.