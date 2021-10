Le Mans Virtual Series klaar voor tweede ronde op 16 oktober

Miami, FL - 14 oktober 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) kan aankondigen dat de tweede ronde van de Le Mans Virtual Series, de virtuele 6 uur van Spa, zaterdag 16 oktober om 13.30 uur Nederlandse tijd begint met een deelnemersveld van 38 teams (bekijk hier de deelnemerslijst). De Le Mans Virtual Series is een samenwerking tussen Motorsport Games en de Automobile Club de l’Ouest (ACO), de organisatie achter de befaamde 24 uur van Le Mans en de promotor van het FIA World Endurance Championship.

Het 2021-2022 seizoen van de Le Mans Virtual Series bestaat uit vijf wedstrijden waarvan de virtuele 6 uur van Spa de tweede afspraak is. Verdeeld over de LMP- en GT-klassen komen 38 teams in actie op het legendarische Belgische circuit met de wereldberoemde bochten als Eau Rouge, Raidillon, Stavelot en La Source. De rechtstreekse uitzending wordt van commentaar voorzien door FIA WEC-commentator Duncan Vincent met Chris McCarthy en Lewis McGlade. Details over de uitzending en alle acties rond de Le Mans Virtual Series kunnen gevonden worden op www.lemansvirtual.com.

De tweede ronde van de Le Mans Virtual Series volgt op een succesvolle openingswedstrijd in Monza, die met de Realteam Hydrogen Redline-formatie een sensationele winnaar kreeg. De eerste manche in Monza leverde gedurende de raceweek ongeveer 2,6 miljoen impressies op via de officiële pagina’s en daardoor zijn de verwachtingen voor de tweede wedstrijd alleen maar groter. De kijkers kunnen nog meer spanning en actie verwachten voor de tweede ronde. Coureurs Dani Juncadella, Jeffrey Rietveld en Michal Smidl wonnen de wedstrijd in Monza namens Realteam Hydrogen Redline terwijl GPX Rebellion Esports en Team Floyd Bykolles-Burst het podium compleet maakten. In de Le Mans Grant Touring-klasse ging de overwinning naar Mitchell Dejong, Mack Bakkum en Martin Kronke van het Porsche Esports Team. In de eerste wedstrijd waren maar liefst vijf verschillende GT-fabrikanten vertegenwoordigd. Bekijk hier de hoogtepunten van de eerste wedstrijd in Monza.

Tijdens de Le Mans Virtual Series komen professionele coureurs van het hoogste niveau, zoals Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne en Louis Deletraz samen met de beste simracers van de wereld. Het kampioenschap wordt over vijf wedstrijden afgewerkt met races die in lengte variëren van 4 tot 24 uur. Het seizoen wordt in januari afgesloten met de virtuele 24 uur van Le Mans, die live gehouden wordt tijdens Autosport International in Birmingham

Hier kun je dit weekend de actie live en zonder onderbrekingen volgen (Nederlandse tijd):

Vrijdag 15 oktober 2021:

19.00u - Kwalificatieshow (niet beschikbaar via kanalen WEC of 24 uur van Le Mans)

19.10u-19.30u – Kwalificatie GTE

19.40u-20.00u – Kwalificatie LMP

Zaterdag 16 oktober 2021:

10.00u-12.00u - Warm-up

13.30u - Le Mans Virtual Series show live

14.00u - 6 uur van Spa - RACE

Kalender Le Mans Virtual Series:

Ronde 1: 4 uur van Monza, Italië - 25 september 2021

Ronde 2: 6 uur van Spa, België - 16 oktober 2021

Ronde 3: 8 uur van de Nürburgring, Duitsland - 13 november 2021

Ronde 4: 6 uur van Sebring, VS - 18 december 2021

Ronde 5: 24 uur van Le Mans Virtual - 15/16 januari 2022 - ASI, Birmingham, UK.