Le Mans Virtual Series is “grote stap voorwaarts” voor simracen

De Le Mans Virtual Series is een nieuw esports-kampioenschap dat wordt georganiseerd door het FIA World Endurance Championship en Motorsport Games. In vijf endurance-wedstrijden wordt gestreden om titels bij de prototypen en de GT-bolides. Afgelopen maand werd de eerste race van de Le Mans Virtual Series verreden met een 4-uursrace op Monza. De winst in die race ging naar Realteam Hydrogen Redline, bestaande uit Michael Smidl, DTM-coureur Daniel Juncadella en de Nederlander Jeffrey Rietveld.

Aan de LMVS doen zowel professionele teams en coureurs als formaties en rijders uit de esports mee. Het kampioenschap borduurt voort op de virtuele 24 uur van Le Mans, die in 2020 voor het eerst werd georganiseerd. Het echte racen en de esports raken hierdoor meer en meer met elkaar verweven en dat leidt bij Rietveld tot de conclusie dat het een “grote stap voorwaarts” betekent voor het simracen. “Ik vind het geweldig om onderdeel te zijn van deze serie, want met de professionele coureurs zorgt het voor een echte verbinding tussen de echte wereld en de simwereld”, vertelde hij aan Traxion.gg. “Ook de verslaggeving en media-aandacht op websites als Motorsport.com is goed. Het is dus heel fijn om onderdeel van zo’n grote competitie te zijn en het is denk ik een grote stap voorwaarts voor simracing in het algemeen.”

De tweede van vijf races van de LMVS staat komend weekend op het programma. Dan tackelen Rietveld en zijn teamgenoten de virtuele 6 uur van Spa-Francorchamps. Ondanks de zege op Monza ziet de Nederlandse esporter van Team Redline nog wel wat verbeterpunten. “Het doel is om de kwalificatiesnelheid te verbeteren en hopelijk hebben we hetzelfde voordeel qua race pace als in Monza. Hopelijk eindigen we dan opnieuw op de hoogste trede van het podium”, zei Rietveld, die weinig ruimte voor fouten ziet. “Als je kampioen wil worden, kan je je geen slechte ronde veroorloven. En vooral bij de virtuele 24 uur van Le Mans moet je veel punten scoren. Je kan je geen slechte week veroorloven en je kan niet te veel risico nemen met het verkeer, maar tegelijkertijd moet je ze ook op een snelle manier passeren.”

Deelnemerslijst Le Mans Virtual Series - 6 uur van Spa

No. ORECA 07 LMP2 Team PRO-RIJDER SIMRACERS 1 Rebellion GPX Williams Louis Deletraz Nikodem Wisniewski

Kuba Brzezinski 2 Rocket Simsport Alex Buncombe Devin Braune

Matt Richards 4 Floyd ByKolles-Burst Tom Dillmann Jesper Pedersen

Jernej Simončič 5 Williams Esports Jarno D’Hauw Alex Arana

Petar Brljak 8 R8G ESPORTS Gordon Mutch Erhan Jajovski

Hany Alsabti 10 MAHLE RACING TEAM Philippe Denes Mohammed Patel

Michele D’Alessandro 11 Red Bull Racing Esports Jack Doohan Alex Siebel

Dennis Jordan 14 Race Clutch Alpine Paul Adrien Pallot Rory MacDuff

Tom Lartilleux 15 Race Clutch Alpine Romain Boeckler Eneric André

Borja Milan 18 R8G ESPORTS Arthur Rougier Risto Kappet

Thibault Cazaubon 21 Axle Sports Naquib Azlan Josh Purwien

Ar Muhammad Aleef 22 GPX Rebellion Williams Yifei Ye Jiri Toman

Marcell Csincsik 31 Esports Team WRT Ryuichiro Tomita Arne Schoonvliet

Fabrice Cornelis 38 JOTA Mike Epps Ibraheem Khan

Daniel Kiss 44 ARC Bratislava Dávid Nemček Dennis Zeták

Jakub Štofko 49 YAS HEAT Will Tregurtha Josh Lad

Balázs Remenyik 65 Panis Racing Will Stevens Alessandro Ottaviani

Tobias Pfeffer 70 Realteam Hydrogen Redline Caio Collet Jeffrey Rietveld

Michal Smidl 123 Team Redline Felix Rosenqvist Atze Kerkhof

Bono Huis 444 Alpha Ind. ByKolles-Burst Bent Viscaal Michi Hoyer

Dawid Mroczek 966 Team Fordzilla Luke Browning Pablo López Padín

Nuno Pinto

No. LMGTE TEAM PRO-RIJDERS SIMRACERS 51 FDA Esports Team – Ferrari David Perel Jordi Zwiers

Martin Dyrlund 55 BMW Team GB – BMW Agustin Canapino Martin Stefanko

Jack Keithley 56 Team Project 1 x BPM – Porsche Bradley Philpot Tim Neuendorf

Pero Stoyanov Peev 57 Team Project 1 x BPM – Porsche Nicolas Hillebrand Zbigniew Siara

Bram Beelen 61 Axle Sports – Porsche Mikko Nassi Amir Haziq

Davide Arduini 66 SIMMSA Esports – Ferrari Ramez Azzam Andreas Schmich

Armin Binder 71 BMW Team Redline – BMW Rudy van Buren Enzo Bonito

Kevin Siggy 77 Proton Competition – Porsche Loek Hartog Kevin van Dooren

Jeremy Bouteloup 86 GR Wolves Racing – Porsche Nick Foster Adam Maguire

Turkka Hakkinen 87 GR Wolves Racing – Porsche Ryan Cullen Philipp Puschke

Chris McDade 88 Proton Competition – Porsche Dylan Pereira Charlie Collins

Dayne Warren 89 BMW Team BS+Competition – BMW Laurin Heinrich Alen Terzic

Joonas Raivio 91 Porsche Esports Team – Porsche Mitchell deJong Mack Bakkum

Martin Krönke 92 Porsche Esports Team – Porsche Sage Karam Joshua Rogers

Tommy Østgaard 111 Red Bull Racing Esports – Corvette Jonny Edgar Yuri Kasdorp

Nestor Garcia 777 D’Station Racing – Aston Martin Joāo Paulo de Oliveira Yusuke Tomibayashi

Toshiya Nojima 888 TESLA R8G Esports – BMW Simon Pilate Florian Lebigre

Timotej Andonovski

