Le Mans Ultimate review: Het halve werk is een goed begin

En laten we dan ook meteen met de deur in huis vallen: het betreft een zogenaamde early access-game. Dat heeft zo zijn voordelen. Allereerst is de prijs voor de game nu nog 29,99 euro, maar naarmate de game steeds vollediger wordt zal deze prijs stijgen. Daarnaast biedt het de community de kans om feedback te geven aan de ontwikkelaars van deze game, in dit geval het Nederlandse Studio 397 dat onder de vlag van Motorsport Games werkt, om deze aanzienlijk te verbeteren. Daarin zit echter ook meteen het grootste probleem, want in feite koop je dus een game die niet helemaal af is. Kortom, het is vooral een goedkopere investering voor de lange termijn.

En als we de vergelijking met het WEC moeten maken, dan heeft Le Mans Ultimate net het twaalfde uur van de 24 uur van Le Mans afgerond. De game is volledig gericht op het WEC, dus verwacht niet dat je overspoeld wordt door content. Bij de early access krijg je toegang tot de zeven circuits van het seizoen 2023, evenals alle twaalf auto's uit de drie verschillende categorieën - voor fans van het Garage 56-project met de NASCAR Cup Next Gen is er dus slecht nieuws - van het reguliere WEC-seizoen. In die zin is de game, die oorspronkelijk eind 2023 uit had moeten komen, dus compleet.

Le Mans Ultimate is 20 februari uitgebracht en ondergetekende kreeg een code om een recensie van de game in zijn huidige staat te schrijven. Dat deze recensie even op zich liet wachten, had te maken met enkele technische problemen die achteraf gezien niet uniek bleken. Zo wilde Steam de download van de game niet eens afronden, omdat het .exe-bestand door de Windows-firewall werd aangemerkt als een ernstig virus. Na een hotfix op de dag van release kon de game opgestart worden, maar dan was het al een wonder als het menu wilde meewerken. Deze was erg 'laggy' en het kostte veel tijd om instellingen aan te passen. Dat gold ook voor het stuur. Waar veel racegames plug-and-play zijn en je stuur automatisch goed ingesteld staat, moet je bij Le Mans Ultimate toch wat meer sleutelen aan de instellingen. Zo was het - blijkbaar, dankzij informatie op het forum van LMU - nodig om de force feedback op 'inverted' te zetten bij bepaalde wheelbases, waarbij de precieze fabrikanten in het gamemenu ontbraken. Stond dit namelijk uit, dan kon je het stuur niet recht houden omdat deze te veel naar links of naar rechts trok. Tevens wilde de game niet soepel spelen. De framerates waren zeer laag en daardoor was het zelfs onspeelbaar.

De Toyota GR010 Hybrid in Le Mans Ultimate.

Bump start

Zo voelde het op dag één alsof je niet de Toyota GR010 Hybrid, maar de Floyd Vanwall Vandervell 680 voorgeschoteld kreeg. Het bood weinig hoop en de meningen op X en Steam waren zeer verdeeld. Al snel veranderde er veel aan dat beeld en dat heeft vooral te maken met het feit dat er een dag later al enkele updates zijn doorgevoerd om de game stabieler te maken en enkele van de grotere problemen aan te pakken. Perfect was het nog zeker niet, maar langzamerhand begon de game speelbaar te worden.

Dat moment voelde als het zien van het ochtendgloren bij een langeafstandsrace. Eindelijk kon er genoten worden van de Hypercars, LMP2's en de GTE's - ja, inclusief 'Rexy' van AO Racing. En als Le Mans Ultimate dan werkt, is het een van de meest verslavende racegames die je kunt spelen. Dat is ook logisch, aangezien voor het handlingmodel het systeem van rFactor 2 gebruikt is. Het is voor de iRacing-fanaat wel even wennen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt dan voel je genoeg feedback en weet je dat je met fluwelen voet moet rijden. De game telt de zeven Hypercars van het seizoen 2023 en allen zijn ze amper van het echt te onderscheiden.

Dat geldt niet alleen voor de looks, maar ook - en misschien wel vooral - het geluid. Rijd je in de Cadillac weg uit de pitstraat? Dan zul je de bekende 'bump start' meekrijgen, waarbij je eerst wegrijdt op de elektromotor waarna de benzinemotor tot leven komt. Het is een echte uitdaging om de Hypercars te temmen, dus verwacht niet zomaar de nieuwe Nyck de Vries of Robin Frijns te worden. Met name in de eerste ronden bij het verlaten van de pitstraat moet je geen loden voet hebben, want de banden blijven een tijd ijskoud en het is dan dus zoeken naar grip. Zoals het bij een simulatiegame hoort, zijn ook alle hybridesystemen van de Hypercars tot in detail uitgewerkt en dus zul je ook veel tijd doorbrengen in de garage om de afstelling te perfectioneren.

Het geluid van de auto's klinkt net als in het echt, zowel in de cockpit als erbuiten. Wie dus zijn virtuele campingstoeltje langs het circuit van Spa-Francorchamps zou zetten, hoort duidelijk de Cadillac, Porsche of Ferrari aankomen. En voor wie dat doet is er een nog wat verfijnder detail, want de bekende omroepers van dat circuit zijn op de achtergrond te horen. Ook ziet de game er fraai uit. Op dat vlak is de ervaring zeer compleet voor een early access. De kans is groot dat er veel met de Hypercars gereden zal worden, maar vergeet zeker de LMP2 en de GTE's niet. De LMP2 voelt heel goed aan en er komen minder bijzaken bij kijken dan de Hypercars, terwijl de GTE's ook genoeg uitdaging bieden door het gebrek aan ABS. Zo zijn alle klassen zeker het proberen waard en allen zien ze er goed uit, mede dankzij de keuze uit meer dan 100 kleurstellingen.

De Porsche 911 RSR van de Iron Dames in Le Mans Ultimate.

Nog een halve race te gaan

Zo is de ervaring achter het virtuele stuur dus zeer indrukwekkend en verslavend. Maar hoe zit het met de content van de game en de WEC-ervaring? Zoals gezegd zitten alle zeven circuits van 2023 in de game: Sebring, Portimão, Spa-Francorchamps, Le Mans, Monza, Fuji en Bahrein. Alle circuits zijn met de laser gescand, dus alle hobbels in het wegdek zul je goed voelen. Op moment van schrijven zijn er in de early access twee modi beschikbaar: Race Weekend en Online. In Race Weekend kun je offline tegen AI racen, of in je eentje de baan verkennen voor wat hotlaps. Wil je niet telkens een race van 6 uur doen, dan kun je er ook voor kiezen om deze naar het minimale in te stellen. Zo duurt een race op Spa of Monza dus maar 18 minuten, maar kun je de race wel zo instellen dat de tijd sneller loopt en de zon dus wel steeds lager gaat staan binnen die 18 minuten.

Een van de grote gebreken op dit moment - iets wat op de radar staat bij Studio 397 - is het tussentijds opslaan van een sessie. Moet je tijdens de 8 uur van Bahrein plots het huis uit? Dan moet je ofwel de PC aan laten staan, ofwel accepteren dat alle voortgang verloren gaat. Ook ontbreekt het nog aan een fotomodus - of überhaupt een goede replaymodus - om mooie plaatjes te maken. Dat is wel degelijk mogelijk, maar op een zeer omslachtige manier waarbij een controller goed van pas komt - wat zich voor deze review vertaalt in niet per se de beste foto's. Een ander probleem is het feit dat veel reglementen van het WEC nog niet geïmplementeerd zijn. Slow zones en het kwalificatieformat waarbij de klassen gescheiden worden ontbreken nog, dus verwacht dat je in de weg gezet zult wordt door GTE's of LMP2's als je in een Hypercar zit. Wie de kwalificatie overigens overslaat, krijgt de ergens toch wel grappige ervaring mee van een gemixt veld waarbij een GTE op pole kan starten - ook iets wat nog opgelost moet worden.

Ook ontbreekt op dit moment nog iets van een carrièremodus of een kampioenschapsmodus. Je kunt vooralsnog enkel een raceweekend rijden of online tegen andere simracers strijden. Wel laat Studio 397 weten dat er gewerkt wordt aan zo'n kampioenschapsmodus en zelfs een co-op-modus, zodat je met vrienden dezelfde auto kunt delen en zo dus echt een langeafstandsrace kunt beleven - al is dat enkel tegen AI. Voor de VR-enthousiasteling is er op dit moment goed en slecht nieuws. Nu is er officieel nog geen ondersteuning voor VR-brillen, maar dat staat wel op het lijstje voor Le Mans Ultimate. Wie nu al met VR aan de slag wil, kan echter al via het internet makkelijke omwegen vinden.

Online maakt het verschil

Omdat op dit moment de singleplayer-ervaring nog niet bijster uitgebreid te noemen is, vormt de multiplayer een mooie uitvalsbasis voor competitieve races. Tegen AI racen kan ook al uitdagend zijn in Le Mans Ultimate, maar het direct opnemen tegen andere simracers is toch wat spannender. De multiplayer, iets wat Studio 397 in oktober in rFactor 2 introduceerde in de vorm van RaceControl, is opgebouwd als een soort carrièremodus waarin je je eerst zult moeten bewijzen - zowel op prestatiegebied als je rijgedrag ten opzichte van de competitie.

Doordat je dus in feite op nul begint, kan het wel eens voorkomen dat je niet tegen de beste simracegoden komt te racen. Een race met enkel GTE's op Monza? Dat vraagt zoals altijd wel om problemen in bocht 1. Het licentiesysteem doet een klein beetje denken aan dat van iRacing, wat dus ook betekent dat je niet iedereen met een Mario Kart-actie van de baan af moet duwen - en wat geluk moet hebben - wil je niveaus omhoog gaan. Naarmate je licentie beter wordt, kom je gelukkig wel tegen mensen te racen van hetzelfde niveau en met dezelfde mentaliteit. Dan begint het online-avontuur pas echt. Je kunt uit meerdere soorten races kiezen, van sprints tot langere races en met alle drie de klassen, of enkel de GTE, LMP2 of Hypercars. Voorlopig lijkt de multiplayer goed te lopen, soms zelfs soepeler dan singleplayer, en het houdt de ervaring een stuk frisser dan de singleplayer. Een eigen race hosten kan nog niet, maar dat staat ook in de plannen van de ontwikkelaar.

De multiplayer houdt Le Mans Ultimate wat frisser dan de singleplayer.

Oordeel

Voorlopig is het dus duidelijk dat Le Mans Ultimate een early access betreft en dat vertaalt zich in een game die in de basis al aardig compleet aanvoelt, maar verre van voltooid is. De gameontwikkelaar belooft de komende tijd aan veel onderdelen te werken, maar een eindtijd voor deze early access - en dus in feite de échte release - is er nog niet. Dat hoort ook bij een early access, al is het ontbreken van een roadmap voor updates en content de komende maanden wel een rode vlag - die tevens ook in de game ontbreekt, maar dat terzijde. Wel is al bekend dat er gratis content zal komen in de toekomst, maar: "Met de mogelijkheid van betaalde DLC." Het is daarbij te hopen dat dit dan gaat om complete pakketten voor bijvoorbeeld het seizoen 2024 en later dan dus het seizoen 2025, en niet dat auto's en circuits individueel verkocht worden.

Le Mans Ultimate laat zich op dit moment - helaas - toch vooral omschrijven als een frustrerende game. Niet alleen door de langzame UI en de vele gebreken en problemen die er zijn, maar juist omdat er achter al die problemen een ijzersterke simulatiegame schuil gaat. Daar kan nu enkel met wat geluk van genoten worden. De snelle reactie van de ontwikkelaar biedt hoop dat deze problemen snel aangepakt zullen worden. Wanneer dat het geval is, dan mag Le Mans Ultimate niet in de collectie van de WEC-fan of simracefan ontbreken. Nu is het echter alleen nog de vraag wanneer - en zelfs óf - de game in de gewenste staat gelanceerd wordt. Zo is het halve werk van de early access een goed begin, maar is het vooral een persoonlijke afweging of die 29,99 euro de investering waard is.