Le Mans Esports Series verhoogt prijzengeld in tweede seizoen

De Le Mans Esports Series, een kampioenschap opgezet door de Automobile Club de l’Ouest, het FIA World Endurance Championship en Motorsport Network, keert met een prijzenpot van 200.000 dollar terug voor een tweede seizoen. Daarmee borduren de drie partijen voort op een succesvol debuutjaar. Het simracekampioenschap trok tijdens de Super Final bij de 24 uur van Le Mans 215.000 live-kijkers aan en vergaarde 6,4 miljoen impressies op sociale media.

In seizoen twee gaat het kampioenschap - gebaseerd op Forza Motorsport 7® - opnieuw op zoek naar gamers wereldwijd met een innovatief format dat zowel de professionele deelnemers als enthousiaste gamers aantrekt met een “Pro” Team kwalificatieserie en een “Pro-Am” serie. Daarin kunnen deelnemers een plaats afdwingen in de Super Final in juni 2020.

De trailer van het tweede seizoen:

Die afsluitende seizoensfinale belooft overigens de grootste professionele racing LAN_party te worden op een racecircuit. Meer dan 50 rijders zullen op het Circuit de la Sarthe van Le Mans ter plekke deelnemen. Het volledige evenement, inclusief de Pro Qualification Series, zal live uitgezonden worden via YouTube, Facebook en Twitch TV.

Inschrijven voor de Pro Team Qualification Series kan tussen 31 oktober en 7 november 2019. Teams kunnen zich inschrijven voor een plek op de grid met drie rijders per team, die aan vijf online rondes zullen meedoen om een plaats in de superfinale tijdens de 24 uur van Le Mans 2020 te winnen. De kwalificatieserie heeft een prijzenpot van 50.000 dollar voor deze online competitie.

De Pro-Am Qualification competitie is open voor iedereen en bestaat uit zes hotlap kwalificatierondes om 18 "Pro" en 9 "Amateur" rijders te vinden. Die zullen gevonden worden via wedstrijden gehouden op de Autosport International Show in Birmingham en bepaalde rondes van het World Endurance Championship.

Gérard Neveu, FIA WEC CEO: “Na een positieve start van de Le Mans Esports Series en een uitstekende Super Final bij de 24 uur van Le Mans in juni vorig jaar kijken we allemaal uit naar de start van seizoen twee. We zijn gepassioneerd om de autosport en de enduranceracerij in het bijzonder tot leven te wekken bij onze deelnemers en het publiek. We geloven dat dit innovatieve format, het hogere prijzengeld en natuurlijk een nieuwe Super Final bij een van de grootste autosportevenementen ter wereld de esports naar een hoger niveau zal tillen.”

Stephen Hood, Motorsport Network: "Het tweede seizoen van een van de meeste prestigieuze esports-series op de kalender is iets waar we bij Motorsport Network trots op zijn. Het eerste seizoen was een groot succes en we kijken ernaar uit om de community te verwelkomen op een nog leuker avontuur richting Le Mans."

De volledige reglementen, voorwaarden en het programma zijn te vinden op www.lemansesports.com.