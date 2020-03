Norris: "Ben zenuwachtiger voor simrace dan voor een F1-race"

Kijk naar een willekeurige simrace met voertuigen op vier wielen en grote kans dat de naam van Lando Norris op de deelnemerslijst staat. Of het nou gaat om de officiële F1-simraces, de krachtmetingen van Veloce Esports of allerlei initiatieven van Team Redline: Norris is van de partij. Gezien alle joligheid op zijn stream lijkt het een vorm van ontspanning of 'spielerei', maar schijn bedriegt. "Op de één of andere manier word ik tijdens simraces echt heel nerveus. Ik ben tijdens die races zelfs zenuwachtiger dan tijdens een echte F1-kwalificatie", aldus Norris.

"Ik weet eigenlijk niet precies waar dat door komt. Misschien doordat je de adrenaline mist van het racen in een echte auto, dat zorgt er normaal gesproken voor dat ik de zenuwen een beetje vergeet. Tijdens de simraces zit je gewoon in een normale stoel en is het allemaal veel rustiger. Daardoor draait het alleen maar om het rijden en ga je misschien toch iets meer nadenken dan anders", vervolgt de goedlachse McLaren-coureur. "Soms begin ik serieus een beetje te trillen. Door de zenuwen verpruts in mijn kwalificatierondje ook altijd."

Desondanks zorgt zijn Twitch-stream wel voor ontspanning. "Maar ik zet die stream tijdens het rijden wel altijd in 'sub-only mode' hoor. Anders gaat iedereen tegen me praten en word ik alsnog afgeleid doordat ik iedereen een antwoord probeer te geven." Norris zegt de interactie met fans trouwens wel bewust op te zoeken in deze periode, hij dient er naar eigen zeggen een maatschappelijk doel mee. "Mensen laten weten dat wij voor entertainment zorgen en dat ze het leuk vinden om naar onze races te kijken. Maar het is volgens mij niet alleen maar entertainment, het helpt ook om de mensen thuis te houden", duidt hij op het verbod dan wel op het negatieve advies om naar buiten te gaan. "En op onze manier kunnen we dan wat vermaak bieden aan mensen die al lang thuis zitten."

Met medewerking van Luke Smith