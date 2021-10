Duitse GT3’s vechten het uit op de Nürburgring

Na de openingsrace op het Italiaanse eiland van Sardinië waren de simracers van de Autumn Cup deze keer neergestreken op het Grand Prix-circuit van de Nürburgring. Daar werd een geheel Duits onderonsje uitgevochten, aangezien er op het circuit in de Duitse Eifel ook gereden werd met Duitse GT3-bolides van Mercedes, BMW en Audi.

Een week nadat Calvin de Groot en Daan van Zutphen in de eerste ronde vochten om de overwinning, stond er tijdens de tweede race geen maat op Floris Simmerman. Met zijn Mercedes-AMG GT3 startte hij van pole-position, klokte hij de snelste raceronde en kwam hij na een klein half uur racen ook als eerste over de eindstreep. Simmerman had aan de finish bijna tien seconden voorsprong op Kaj de Bruin. Ook het gat naar de nummer drie was groot. Op 23 seconden achterstand maakte Rick van Bergen namelijk het podium compleet.

Hoewel de verschillen vooraan dus groot waren, werden er gedurende de race op en naast de baan een aantal fraaie gevechten uitgevochten. Het leverde Calvin de Groot de vierde plek op voor Bert Houben. Twan Vollebregt, Paul Mantel en Jordy Sponselee maakten de top-acht compleet. In het algemeen klassement gaat De Groot aan de leiding. Hij heeft tien punten voorsprong op De Bruin en Van Bergen. Simmerman springt dankzij de maximale puntenscore op de Nürburgring naar de vierde plaats.

Volgende week maandag staat de volgende race op het programma. Dan wordt er geracet op het circuit van Laguna Seca. De race is maandagavond vanaf 19.30 uur live te volgen via de livestream op deze website.