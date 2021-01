KNAF Digital organiseert nieuwe simraces in 2021

De KNAF certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2021 en de KNAF certified DiRT Rally 2.0 Winter Cup 2021 zijn de eerste twee kampioenschappen die door de KNAF worden erkend en door NOC*NSF worden ondersteund. Beide kampioenschappen zullen ook door Motorsport.com worden uitgezonden.

De twee kampioenschappen, op respectievelijk Gran Turismo Sport en DiRT Rally 2.0, zullen lopen over een periode van acht weken en zijn open voor alle geïnteresseerde gamers. De snelste deelnemers zullen in wekelijkse races knokken om kampioenschapspunten en een prijzenpot van drieduizend euro. Deelnemers aan de competitie voor Gran Turismo Sport op PlayStation 4 en 5 kunnen zich met uiteenlopende raceklassen en op verschillende circuits wekelijks plaatsen voor een finalerace, die vanaf 1 februari elke maandagavond wordt verreden. Ook de virtuele rallyrijders in DiRT Rally 2.0 (PlayStation 4 en PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S, PC) krijgen elke week een reeks klassementsproeven in een andere autoklasse voorgeschoteld.

De kampioenschappen worden serieus aangepakt. Erkende digitale wedstrijdleiders zullen ervoor zorgen dat de races correct verlopen volgens reglementen die vergelijkbaar zijn met de echte autosport. KNAF Digital stelt ook vrije avonden te organiseren voor wie zonder druk mee wil doen. Rudy van Buren, actief als coureur in de Porsche Carrera Cup, ontwikkelingsrijder in de Formule 1 en de eerste winnaar van de World’s Fastest Gamer-competitie; en Mitchel van den Brink, de jongste Dakar-rallycoureur ooit, zijn de ambassadeurs van het project.

Volgens de mededeling is KNAF Digital van plan om in de loop van 2021 ook een betaalde ‘premium’-racelicentie te introduceren. "Hiermee krijgen digitale-licentiehouders de beschikking over extra voordelen, waaronder speciale aanbiedingen en deelname aan meerdere competities in extra racegames en van externe organisatoren", zo klinkt het.

Inschrijven kan vanaf nu op KNAF Digital, de nieuwe esports-poot van de KNAF.