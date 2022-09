Siggy over simracen met Verstappen: "Win-win situatie om zo iemand te hebben"

Vrijdag legde Kevin Siggy beslag op de tweede plaats in de finale van Sim Formula Europe 2022, waar hij alleen kampioen Jiri Toman - die zowel de sprintrace als hoofdrace won - voor zich moest dulden. Een kleine week eerder stond de simracer van Team Redline nog aan de start van de 8 uur van Bahrein, de eerste ronde van de Le Mans Virtual Series. In dat kampioenschap werd Siggy vorig jaar nog kampioen in de GTE-klasse, terwijl Team Redline ook de titel in de LMP2 veroverde. Het nieuwe seizoen werd door Siggy en teamgenoten Enzo Bonito en Chris Lulham geopend met een derde plek, al toonde eerstgenoemde zich daar niet echt blij mee.

"Eigenlijk zijn we daar best boos om, omdat er zoveel ongelukkige momenten waren tijdens de race. We hadden de race 100 procent met afstand moeten winnen, maar door een onterechte straf en eentje die in mijn ogen wel terecht was gebeurde dat niet", blikte Siggy terug op de openingsrace van de Le Mans Virtual Series. Ook kampten hijzelf en Bonito met enkele problemen, waardoor de zege buiten bereik bleef. "Met alles wat er gebeurde was het geen ideale race. Hopelijk kunnen we sterker terugslaan bij de komende races en leren we van de gemaakte fouten. Overall waren wij namelijk het beste team in de race."

Toch blijft de doelstelling voor het Le Mans Virtual-seizoen voor Siggy en zijn teamgenoten onveranderd: dat is natuurlijk de titel. "In ons team draait alles om winnen. Wij zijn een van de beste, zo niet het beste team ter wereld en het bekendste team. We hebben hier ook de beste coureurs, dus voor ons is winst altijd het doel en de tweede positie stemt nooit tevreden", vertelt de Sloveen over de instelling bij Team Redline. Het Nederlandse simraceteam geldt als een van de sterkste ter wereld en heeft naast Siggy ook andere toppers in het simracen in de gelederen. Daarnaast zijn ook enkele rappe mannen op de echte circuits onderdeel van het team.

'Dat is geweldig om te zien van iemand als Max'

Zo komt Supercars-kampioen Shane van Gisbergen regelmatig voor Team Redline uit, maar de grootste naam is natuurlijk die van F1-wereldkampioen Max Verstappen. Zeker in de winterperiode laat de Nederlander zijn gezicht ook regelmatig zien bij diverse simraces. Zo stond hij eerder dit jaar namens Redline aan de start van de virtuele 24 uur van Le Mans en hoogstwaarschijnlijk gebeurt dat begin 2023 opnieuw. Maar ook als Verstappen niet mee kan doen met races, werkt hij regelmatig samen met de rijders van Team Redline. "Dat doen we absoluut. Voor het Le Mans Virtual-kampioenschap werken de LMP2-jongens veel samen met Max", legt Siggy uit.

Samen met onder meer Rudy van Buren won Kevin Siggy begin 2022 de virtuele 24 uur van Le Mans in een BMW M6 GTE. Photo by: Team Redline

"Hij offert wat van zijn eigen vrije tijd op om onze teamgenoten te helpen met hoe de auto werkt, hoe de afstelling werkt. Hoewel hij de eerste twee races niet meedoet, rijdt hij wel altijd 100, 200 ronden. Dat is echt geweldig om te zien van iemand als Max, want hij heeft veel dingen te doen met F1 en Red Bull. We proberen zoveel mogelijk ervaring met ze op te doen en ik vind het geweldig om met ze te werken. Het is altijd een win-win situatie als je dat soort mensen hebt. We proberen niet op ze te vertrouwen, maar het is heel behulpzaam om ze erbij te hebben", aldus Siggy, die erkent dat coureurs als Verstappen in de sim weinig van de top van het simracen kunnen leren. "Hij hoeft niet veel van ons te leren, maar het draait vaak meer om het wennen aan een game."

Andersom valt er voor de simracers wel weer genoeg te leren van Verstappen. "Ik leer vooral dingen met betrekking tot hoe ze aan de afstelling werken en hoe ze nadenken over wat de auto op bepaalde circuits nodig heeft", zegt Siggy. "We leren bijvoorbeeld ook van de ervaringen van Max in Bahrein. Hij vertelde ons wat tips en tricks over hoe elementen van de set-up aangepast moeten worden aan het circuit waarop gereden wordt, dus we proberen onze afstelling te bouwen rond deze informatie. Ook leer je hoe je naar telemetrie moet kijken, hoe de auto en iedere instelling van de auto werkt. De engineers, zoals Atze Kerkhof, helpen daar ook bij. Ook van hen leren we, want zij zijn in essentie de hersenen achter de telemetrie en het afstelwerk. Het is een combinatie van dingen, maar tegenwoordig is het niet meer zo dat we van ze moeten leren. Als dat wel het geval is, dan proberen we dat beetje informatie van ze te krijgen om onszelf te verbeteren."

Autosportdebuut in DTM Trophy in 2023

Volgend jaar mag Siggy zichzelf naast topper in het simracen ook echt coureur noemen. Nadat hij eerder dit jaar het DTM Esports-kampioenschap won, slaagde hij er ook in om een shootout te winnen waarin een seizoen in de DTM Trophy op het spel stond. Dat betekent dat de coureur uit Slovenië volgend jaar in een GT4 zijn racedebuut gaat maken. Daarmee gaat een droom in vervulling, al komt het voor Siggy zelf niet helemaal als een verrassing. "Ik wist een paar jaar geleden al wel dat ik het zou kunnen, toen ik zelf begon te groeien in het simracen nadat er zes jaar lang niet echt iets bijzonders gebeurde", vertelt hij. "Het was wel een van de doelstellingen die ik voor mezelf had geformuleerd. Het doel was om in het echte leven te rijden en ik heb er hard voor gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Gelukkig heb ik het met DTM voor elkaar gekregen. Ik kijk uit naar volgend jaar."

Over enkele weken reist Siggy af naar Oschersleben om zijn racelicentie te halen en dat wordt zijn eerste ervaring als coureur, nadat hij wel al enkele keren met GT4-bolides, een TCR-auto en straatauto's op het circuit heeft gereden. Daarna is het wachten op de start van het seizoen en het mag geen verrassing zijn dat hij in de tussentijd vooral op de virtuele circuits te vinden is. "Natuurlijk doe ik de Le Mans Virtual Series. Dat is momenteel het enige wat ik doe, maar zodra er meer bekend is over andere kampioenschappen ga ik zoveel mogelijk rijden als mijn schema dat toelaat", aldus Siggy. "Ik mik echter op dingen als Formula Pro, wellicht iets in Assetto Corsa Competizione en misschien wat speciale evenementen. Momenteel is daar nog geen informatie over, dus ik moet afwachten en zien wat er gaat komen."