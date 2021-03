Met bijna een halve seconde voorsprong op de rest van het veld had De Bruin zijn Toyota TS050 in de kwalificatie overtuigend naar pole-position gestuurd op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps. De eerste startrij deelde hij met titelconcurrent Leon Ackermann, die met zijn LMP1-bolide op 0.435 seconden achterstand genoegen moest nemen met de tweede startplek.

Bij de start wist De Bruin zijn eerste plek nog met succes te verdedigen, maar een overschrijding van de baanlimiet leverde hem niet veel later een tijdstraf van een halve seconde op, waardoor Ackermann op het Kemmel Straight de aansluiting wist te vinden. De klassementsleider liet er geen gras over groeien en wist dankzij een fraaie actie buitenom de leiding over te nemen.

De Bruin slaat terug

De Bruin gaf zich na zijn foutje niet gewonnen en ging een ronde later met succes in de tegenaanval, om vervolgens al snel een voorsprong van drie seconden op te bouwen. Die voorsprong kwam later in de race nog van pas toen hij een tweede tijdstraf aan zijn broek kreeg, maar dankzij de riante marge wist hij de leiding deze keer wel vast te houden.

De Bruin bleef ook de rest van de race aan kop en pakte zo aan de finish zijn derde zege van de KNAF Digital Winter Cup. “Het was een kwestie van veel brandstof besparen, vooral in de tweede sector”, vertelt de winnaar, die de race zonder ook maar één pitstop te maken uitreed. “In het kampioenschap kan het nog heel spannend worden, maar het zal moeilijk worden om dichterbij te komen.”

Ackermann behoudt de leiding

In het kampioenschap heeft Ackermann met 1090 punten nog altijd de leiding in handen. De Bruin heeft na zijn overwinning 90 punten achterstand op de klassementsleider. Volgende week staat het voorlaatste treffen van de KNAF-certified GT Sport Winter Cup op het programma. Dan wordt er gereden op de Dragon Trail Seaside II. Wil je meer weten? In dit artikel beschrijven we wat de competities inhouden en hoe je je kunt aanmelden.

