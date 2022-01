De Bruin glibbert op Spa naar zege in KNAF Digital Winter Cup

Als onderdeel van een grootschalige verbouwing ondergaat het circuit van Spa-Francorchamps momenteel een ware metamorfose, maar virtueel kan er gelukkig wel nog gewoon geracet worden op het iconische Ardennencircuit. De baan vormde maandagavond het decor voor de tweede ronde van de KNAF Digital Winter Cup 2022.

In de regen was het Floris Simmerman die de race van pole-position mocht aanvangen en na een goede start ook als eerste La Source indook. Ondanks de nodige chaos achter hem hield Simmerman zijn auto wel op de baan, totdat ook hij in de zesde ronde in de fout ging. Simmerman ging wijd in Blanchimont, waarna Kaj de Bruin zijn kans schoon zag. Nog voor het aanremmen van de chicane was De Bruin er al voorbij met zijn Nissan GT-R en dook hij als de nieuwe leider de zevende ronde in.

Na zijn foutje hield Simmermann de aansluiting, maar hij kon niet voorkomen dat de overwinning naar De Bruin ging. Na ruim een half uur racen was het verschil tussen de twee leiders aan de meet nog geen anderhalve seconde. Stef Franssen maakte het podium op +3.784 seconden achterstand compleet. Ook Calvin de Groot en Daan van Zutphen eindigden nog in de top-vijf.

De volgende ronde van de KNAF certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022 wordt op maandag 31 januari verreden op het Braziliaanse circuit van Interlagos. Dan zullen de simracers het in BMW M3’s tegen elkaar gaan opnemen.