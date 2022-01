De populariteit van het simracen kreeg een enorme boost met de komst van het coronavirus. Veel raceorganisaties zochten naar alternatieven voor real-life evenementen en organiseerden esports-kampioenschappen. Inmiddels gaat de wereld beetje bij beetje van het slot. “Maar esports blijft, daar ben ik van overtuigd”, stelt Job van Uitert. Onlangs nam de 23-jarige Dongenaar voor de tweede keer deel aan de virtuele 24 uur van Le Mans, georganiseerd door Motorsport Games en Le Mans- en WEC-organisator ACO. “Wát een wereld van verschil met twee jaar terug. Er waren toen veel storingen waardoor het evenement zelfs een aantal keer stil werd gelegd. Dat is nu wel anders: alles verliep enorm soepel. De esports-wereld wordt in sneltreinvaart geprofessionaliseerd.”

Vergelijking esports met ‘echt’ racen

Op de vraag in welke mate simracen te vergelijken is met het echte werk, geeft Van Uitert een duidelijk antwoord: “Het is niet te vergelijken. Het racen in real-life is veel instinctiever. Rijd je in een virtuele race vol over een kerb heen, dan is dat best te overzien. Zeker wanneer je de force feedback – de weerstand van het stuur – wat lager zet. In een echte auto is er kans om de controle te verliezen of de auto te beschadigen.” De LMP2-coureur geeft nog een voorbeeld. “Op de simulator heb je weinig last van vuil op de banden. Als je in de echte 24 uur van Le Mans even van je lijn afwijkt, heb je er zo maar twee ronden last van. Het zijn details, maar wel hele belangrijke.” Toch maken die verschillen het online racen niet minder competitief, aldus de coureur. “Iedereen bevindt zich in dezelfde situatie en wil maar één ding: winnen. Het is vaak rete-spannend.”

Ondergeschoven kindje

Ondanks dat Van Uitert van mening is dat simracen een andere tak van sport is dan racen op het circuit, is hij lovend over het concept. “Toen esports er net was, waren veel mensen er nogal sceptisch over. Begrijpelijk. Veel competities en simulatoren waren wat amateuristisch. Dat is inmiddels wel andere koek. Het simracen is in mijn ogen niet meer het ondergeschoven kindje dat het was.” Tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans reed Van Uitert voor R8G, het team van voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean. “Mijn engineer heeft bijna zijn hele kerstvakantie gespendeerd aan het zoeken naar de juiste rijhoogte van de auto”, grinnikt hij. “Ons team bestaat uit vier auto’s met zestien rijders. Daarnaast hebben we twee managers en drie à vier engineers. Die engineers zijn geen hobbyisten, maar échte engineers. Ook zij moeten zich bezighouden tijdens de winterperiode. Dat geeft wel aan hoe professioneel het is.”

Toekomst van simracen

Van Uitert denkt dat er nog veel in het verschiet ligt voor de simracerij. “Zoals ik al zei, wordt het steeds professioneler – en daardoor ook populairder. Esports is een geweldige manier om te oefenen én jezelf te vermaken. Daarnaast is de marketingwaarde enorm en zijn de instapkosten relatief laag. Wie weet waar we over tien jaar staan. Misschien zijn er dan wel helemaal geen echte circuits meer”, knipoogt de coureur.

Door Luke Merkx

Job van Uitert tijdens de Le Mans Virtual 2022 Foto: R8G eSports