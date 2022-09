Toman wint Sim Formula Europe, tweede plek voor Siggy

Op het virtuele stratencircuit van Maastricht werd gisteravond de finale van de Sim Formula Europe verreden. De beste acht simracers van de wereld streden om de overall-zege in het spectaculaire toernooi. Het format bestond uit een sprint- en een hoofdrace.

Sprintrace

In de sprintrace was het meteen chaos. Erhan Jajovski crashte in de eerste bocht en Risto Kappet liep schade op. Kevin Siggy pakte de leiding maar werd in de lange tunnel meteen gepasseerd door Marcell Csincsik. Uiteindelijk zou ook hij terugvallen. Jiri Toman pakte de zege, voor Petar Brljak en Jernej Simoncic. Siggy kwam binnen op de vierde plaats, met achter hem Yuri Kasdorp.

Uitslag sprintrace (met verdiende punten):

Jiri Toman - 20 + 1 in kwali Petar Brljak - 18 Jernej Simoncic - 16 + 2 in kwali Kevin Siggy -14 Yuri Kasdorp - 10 Marcell Csincsik - 8 Risto Kappet - 6 Erhan Jajovski (DNF) - 0 + 3 in kwali

Hoofdrace

In de hoofdrace begon Jajovski op pole-position, voor Simoncic en Toman. Siggy startte verder naar achteren maar was meteen bezig aan een opmars. Hij zou zelfs aan de leiding komen en kwam in gevecht met Jajovski, die met nog acht minuten te gaan de leiding weer afpakte. Siggy probeerde te counteren, en zo sloten andere rijders aan. Met nog meer dan drie minuten te gaan, pakte Siggy de leiding terug en ging Toman mee naar de tweede plek. De winnaar van de sprintrace verschalkte met nog 75 seconden op de klok ook Siggy en won zo tevens de hoofdwedstrijd.

Uitslag hoofdrace (met verdiende punten):

Jiri Toman - 35 Kevin Siggy - 30 Erhan Jajovski - 26 Jernej Simoncic - 22 Yuri Kasdorp - 18 Marcell Csincsik - 15 Petar Brljak - 12 Risto Kappet - 10

Uitslag

Door de beide zeges is het natuurlijk Toman die de zege pakt in de finale van het Europese simrace-toernooi. Door een sterke hoofdrace eindigde Siggy op de tweede plek. Het brons ging uiteindelijk naar Simoncic. Yuri Kasdorp moest het doen met de zesde plaats.

Eindstand:

Jiri Toman - 56 punten Kevin Siggy - 44 Jernej Simoncic - 40 Petar Brljak - 30 Erhan Jajovski - 29 Yuri Kasdorp - 28 Marcell Csincsik - 23 Risto Kappet - 16