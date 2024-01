Simoncic wint Sim Formula Europe 2024: 3.000 euro en Porsche-stuur

In die finale in Maastricht namen acht finalisten het tegen elkaar op met de Porsche 911 Cup G3T3 (992) op het virtuele stratencircuit van Maastricht in de simgamer rFactor 2. De winnaar van vorig jaar – traditiegetrouw uitgenodigd voor de finale van de volgende editie – ontbrak, maar het veld was met simracers van teams als R8G eSports – het simraceteam van Romain Grosjean – en RaceClutch ijzersterk te noemen.

Na de instructies stapten de rijders in de gelijkwaardige simulatoren voor hun laatste oefenmeters in Maastricht. Jernej Simoncic ontpopte zich achter de schermen al tot de favoriet voor de pole-position en de zege en met een rondetijd van 2.34.971 slaagde de Sloveense simracer erin om die pole – en drie punten voor de finale – te bemachtigen. Gianmarco Fiduci noteerde de tweede tijd, op twee tienden van Simoncic, gevolgd door Marko Pejic. Thibault Cazaubon, Risto Kappet, Remi Delorme, Dawid Mroczek en Collin Spork – de enige Nederlandse finalist – completeerden de top-acht.

Wat volgde was de sprintrace van vijftien minuten. Voor die sprint was de top-vijf omgedraaid, waardoor Simoncic van de vijfde plaats moest beginnen en Kappet – de nummer twee van 2023 en winnaar van 2020 – de pole opeiste. Al vroeg bij de start ging het fout tussen Pejic en Mroczek, die na een incident de aansluiting verloren. Rondenlang lagen Kappet en Cazaubon – teamgenoten van R8G eSports – dicht bij elkaar, maar na een tijdje afwachten sloeg Cazaubon toe om de leiding over te nemen. Na vijftien minuten sprinten was het Cazaubon die won en daarmee 20 punten pakte. Kappet kon niet terugslaan en moest genoegen nemen met 18 punten. Fiduci slaagde erin om Simoncic achter zich te houden en zo 16 punten op zijn conto te schrijven. Na de sprintrace lag Cazaubon aan de leiding met twintig punten, gevolgd door Fiduci met 18 punten en Kappet – ook met 18 punten. Simoncic, Spork, Delorme, Pejic en Mroczek rondden de top-acht af.

Tussenstand na sprintrace

Thibault Cazaubon – 20 punten Risto Kappet – 18 punten Gianmarco Fiduci – 18 punten (16 + 2 uit kwalificatie) Jernej Simoncic – 17 punten (14 + 3 uit kwalificatie) Collin Spork – 10 punten Remi Delorme – 8 punten Marko Pejic – 7 punten (6 +1 uit kwalificatie) Dawid Mroczek – 4 punten

Simoncic controleert de race, duel tussen teamgenoten om P3

Na de enerverende sprintrace mochten de acht finalisten zich meteen opmaken voor de hoofdrace van dertig minuten. In deze race stonden meer punten op het spel, namelijk 35 voor de winnaar. Vooraan verloor Simoncic meteen de leiding bij de start aan Fiduci terwijl het opnieuw fout ging bij het ingaan van de tunnel. Dit keer was Kappet het slachtoffer, wat goed nieuws was voor teamgenoot Cazaubon. Toch liet Kappet zijn kop niet hangen en sloeg hij met ruim 23 minuten te gaan toe bij Spork om zo de weg naar voren in te zetten. Vooraan was Simoncic teruggekeerd naar de koppositie terwijl Cazaubon aandrong bij Fiduci.

Cazaubon bleef tegen de spoiler aankijken, maar na een fout van Fiduci kon hij zijn Porsche naast hem zetten en de tweede plaats overnemen. Simoncic oogde kalm vooraan, maar de marge naar Cazaubon was slechts twee seconden. Wat het voor de top-twee makkelijker maakte, was dat de Veloce eSports-rijders – Fiduci en Pejic – elkaar in de weg zaten. Pejic leek sneller en kreeg ruimte, maar verremde zich op een krap deel van de baan. Toch slaagde Pejic erin om weer naar de R8G eSports-auto toe te rijden, maar na een tik tegen de achterkant liet de Kroaat even een gat naar de Fransman.

Er stond echter geen maat op Simoncic, die na een matige start toch weer de leiding overnam en toen eenmaal alles onder controle had. De 30-jarige Sloveen pakte 35 punten om er een totaal van 52 van te maken en zich daarmee tot kampioen te kronen. "Race 1 was tactisch: ik wist dat ik de start moest overleven", blikt hij terug op de sprintrace. "We hadden allebei een goede start. Ik dacht dat Fiduci een straf zou krijgen voor een valse start. Hij had me te pakken, maar ik wist dat ik de snelheid in de long run had."

Cazaubon streed voor wat hij waard was, maar had met 50 punten op zak net niet genoeg om de opvolger van Damian Skowron te worden. Fiduci werd na een zware strijd derde, gevolgd door Delorme. Spork eindigde de hoofdrace op de zevende plaats, voor Kappet die een teleurstellende middag kende. Na de sprint- en hoofdrace was Spork achtste en laatste.

Voor de winnaar was het zo een mooie middag. Niet alleen neemt Simoncic 3.000 euro prijzengeld mee naar huis, ook krijgt hij een fraai Porsche-stuur voor zijn simulator mee. Voor de simracers die buiten de top-drie vielen was er nog een troostprijs. De nummer vier eist 1.000 euro op, alle rijders daarachter krijgen 750 euro.

Uitslag Sim Formula Europe 2024