Herlings teamgenoot van Albon tijdens Formule 1 Virtual Grand Prix

De Virtual Grands Prix zagen in 2020 het daglicht toen de uitbraak van het coronavirus de start van het F1-seizoen dwarsboomde. Dit jaar kunnen we ons wederom verheugen op duels tussen F1-coureurs en vele andere bekende namen, zoals de succesvolle MXGP-coureur Herlings.

De viervoudig wereldkampioen motorcross zal namens Red Bull Racing in actie komen samen met Alex Albon, die in 2020 Max Verstappen nog als teamgenoot flankeerde op het echte asfalt. De Britse Thai is zijn zoals bekend racezitje kwijtgeraakt, maar zal - naast zal zijn verplichtingen in de vernieuwde DTM - wel als reservecoureur betrokken blijven bij het Formule 1-team. Van Herlings is algemeen bekend dat hij groot fan is van de Formule 1 en dat hij thuis een flinke simulator heeft staan.

Teams mogen dit seizoen zelf een doel kiezen waar de opbrengst van het prijzengeld naartoe gaat. Red Bull Racing kiest vanzelfsprekend voor het eigen Wings for Life-initiatief. In totaal telt de prijzenpot 100.000 dollar.

Ook Russell, Vandoorne en Courtois in actie

Herlings zal naast Albon ook andere ervaren F1-rijders moeten verslaan om een mooi geldbedrag binnen te slepen. In een persbericht doet de Formule 1-organisatie alvast het halve deelnemersveld uit de doeken. De rest zal, zo valt te lezen, in de komende dagen bekend worden gemaakt. Williams komt in ieder geval met vaste F1-rijders George Russell en Nicholas Latifi aan de start. Voor Haas zullen de broertjes Pietro en Enzo Fittipaldi achter het stuur van de thuissimulator kruipen. Bij AlphaTauri stapt Vitantonio Liuzzi in.

Er zullen ook minimaal twee Belgen deelnemen aan de eerste Virtual Grand Prix van 2021, die overigens wordt verreden op de Red Bull Ring. Real Madrid-doelman Thibault Courtois is er net als vorig jaar weer bij en zal de kleuren van Alfa Romeo verdedigen. Stoffel Vandoorne rijdt zondag voor Mercedes, een kans die hij vorig jaar in de echte wereld niet kreeg na de coronabesmetting van Lewis Hamilton.

Julian Tan, Esports-baas van de Formule 1, reageert opgetogen op seizoen twee van dit online initiatief. “We zijn blij om de Virtual Grands Prix weer terug te brengen tijdens de winterstop. De evenementen van vorig seizoen waren een enorm succes voor F1 Esports en we kunnen niet wachten om deze F1-coureurs en bekende gezichten weer in actie te zien voor het goede doel!” De eerste race vindt zoals gezegd plaats op de Red Bull Ring in Oostenrijk en is zondag 31 januari om 19.00 uur Nederlandse tijd te volgen via bekende streamingsdiensten van Twitch, YouTube en Facebook. Ook Ziggo Sport zal de race weer uitzenden.