Opmeer pakt tweede titel op rij in F1 Esports Pro Series

In 2020 werd Jarno Opmeer voor het eerst kampioen in de F1 Esports Pro Series. Destijds kwam hij nog uit voor Alfa Romeo, maar daarmee verdiende hij een overstap naar Mercedes. Met zijn nieuwe team werd Opmeer woensdagavond al kampioen bij de teams, nadat hij de elfde en voorlaatste race van het seizoen op het virtuele Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad won. In de tussenstand bij de coureurs nam hij daarmee een voorsprong van 21 punten op naaste achtervolger Frede Rasmussen.

Op Interlagos mocht Opmeer gaan proberen om zijn titelprolongatie veilig te stellen, waarbij een zevende plek garandeerde dat hij de titel voor zich zou opeisen. De Nederlander begon de race op de vierde positie, achter onder meer polesitter Nicolas Longuet van Alpine. Titelrivaal Rasmussen moest in zijn Red Bull intussen vanaf P10 aan de race beginnen. Daar waar de koplopers - met onder meer Opmeer - al vroeg in de race een bezoek brachten aan de pits, bleef Rasmussen juist lang doorrijden voor zijn enige stop.

Mede door sterk teamwerk van Marcel Kiefer kon hij doorstomen naar de koppositie en pakte hij de zege in de laatste race van het seizoen. Lucas Blakeley eindigde op de tweede positie, voor Longuet, Sebastian Job en Opmeer. De twee laatstgenoemden schoven nog een plekje op doordat Longuet een tijdstraf moest inlossen, waarmee hij terugviel naar de zevende positie. Ook Josh Idowu en Matthijs van Erven schoven hierdoor een plekje door naar respectievelijk P5 en P6. Alvaro Carreton werd achtste, voor Cedric Thome en Thijmen Schütte op P10.

De resultaten op Interlagos waren ruimschoots voldoende voor Opmeer om zich voor het tweede opeenvolgende seizoen te kronen tot F1 Esports-kampioen. Hij sloot het seizoen af met 195 punten, waarmee hij een voorsprong van acht punten overhoudt op Rasmussen. Blakeley eindigde met 162 punten, terwijl Opmeers teamgenoot Dani Moreno met 100 punten vierde werd.