Opmeer wint eerste race en pakt leiding in F1 Esports Pro Series

Voor het derde jaar op rij organiseert de Formule 1 een uit meerdere evenementen bestaand esportskampioenschap. Met wat kleine veranderingen in de opzet, mede ingegeven door het coronavirus, werd de 2020-editie van de F1 Esports Pro Series woensdag afgetrapt met een race op het virtuele circuit van Bahrein. De pole-position ging naar Renault Vitality-rijder Nicolas Longuet, die pas zijn tweede race in het esportskampioenschap reed. Naast hem op de eerste rij stond Marcel Kiefer (Red Bull), gevolgd door Daniel Bereznay (Alfa Romeo), Joni Tormala (AlphaTauri) en Opmeer (Alfa Romeo). De top-zeven eindigde overigens binnen 0,088 seconden van elkaar in de kwalificatie.

De race was al net zo spannend. Longuet verloor bij de start meteen plaatsen aan Tormala, Bereznay en Kiefer. Met een afwijkende strategie leken Bereznay en Tormala lang te gaan duelleren om de overwinning, maar dat was buiten Opmeer gerekend. De Nederlander verruilde zijn mediums een ronde eerder voor softs dan Kiefer en Longuet, waardoor hij opschoof naar de virtuele derde positie. In de daaropvolgende ronden reed hij snel naar de koplopers, die bij de stop juist mediums hadden gekregen, en in de negentiende van twintig ronden ging Opmeer aan leider Bereznay voorbij. Die posities bleven tot het einde zo, waardoor Alfa Romeo een dubbelslag sloeg in de eerste race. Kiefer pakte de derde plek, voor Tormala en Longuet.

Daarna werkte de F1 Esports Pro Series voor het eerst een race af op het stratencircuit van Hanoi in Vietnam. Opmeer vertrok de race vanaf pole-position, voor Tonizza (Ferrari), Frederik Rasmussen (Red Bull), Enzo Bonito (Ferrari) en Longuet. De Nederlander van Alfa Romeo wist zich in Vietnam echter niet echt te melden in de strijd: hij ging weliswaar zes ronden aan de leiding, maar moest Tonizza en Longuet laten gaan. Zij streden rondenlang een stevig duel uit om de winst, en uiteindelijk beslechtte Tonizza die strijd in zijn voordeel. Longuet pakte P2, voor Opmeer, Brendon Leigh (Mercedes) en Rasmussen.

In het kampioenschap bezet Opmeer met 40 punten de eerste plek. Hij heeft twaalf punten meer dan Longuet en vijftien punten meer dan Tonizza, die de tweede en derde posities bezetten. De tweede Nederlander in het deelnemersveld, Bono Huis, wist met P11 en P13 geen punten te scoren in de openingsraces van de F1 Esports Pro Series. De volgende race wordt verreden op het virtuele circuit van Shanghai en die race wordt donderdagavond om 20.30 uur afgewerkt.