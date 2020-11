Prima esportsavond voor Alfa-coureur Opmeer

Opmeer was Zandvoort als tweede gestart achter Frederik Rasmussen. De Nederlander kon op de zachtste compound flink druk zetten en pakte in ronde vier de leiding. Niet veel later waren zijn banden op en moest hij naar binnen komen voor nieuwe rubber. Toen ook de rest gepit had, was de orde vooraan weer hersteld met Opmeer op P1, gevolgd door Rasmussen en Marcel Kiefer. Rasmussen maakte vlak voor het einde van de race op het rechte stuk handig gebruik van zijn DRS en wist Opmeer terug te verwijzen naar P2. In die volgorde kwam het duo ook over de finish, op de derde plaats gevolgd door Kiefer.

In de tweede race van de avond stond Montreal, Canada op het programma. Opmeer startte vanaf P2 op de medium compound en nam direct de leiding over van Ferrari-coureur David Tonizza. Opmeer wist ondanks aandringen zijn leiding te behouden en kon op zijn banden langer door dan een groepje coureurs achter hem die op zacht waren gestart. Eenmaal gestopt en overgestapt op de zachte band kon de Alfa-coureur eenvoudig de weg naar de voorkant van het veld inzetten. De enige echte sta-in-de-weg was Tonizza in de strijd om P3. De twee kwamen nog met elkaar in contact waarbij de Italiaan van de baan schoot en de strijd moest staken. Opmeer lag nu tweede, maar liep met rasse schreden in op Rasmussen wiens banden op waren. In de laatste ronde ging Opmeer de Deen voorbij voor zijn vierde overwinning in het kampioenschap. Daarin staat hij nu 37 punten voor op Kiefer, 108 punten om 71 punten. Donderdag gaat de virtuele strijd om de F1-titel verder met races op de Red Bull Ring.