Opmeer ziet tweede plek in #NotTheBahGP als maximaal haalbare

De tweede race uit de #NotTheGP-serie werd zondagavond verreden op het virtuele circuit van Bahrein. De race werd gewonnen door Dani Bereznay van Alfa Romeo, maar de tweede positie werd bekleed door een Nederlander: Jarno Opmeer noteerde in de kwalificatie al de derde tijd en in de race knokte de esporter van Renault zich voorbij de tweede Alfa Romeo van James Baldwin naar P2. Dat was ook het maximaal haalbare, zo verklaarde Opmeer in gesprek met Motorsport.com. “In de kwalificatie waren Bereznay en Baldwin met elkaar aan het slipstreamen, dus daar kon ik niet heel veel tegen doen. In de race zat ik iets te lang vast achter de nummer 2, wat veel tijd kostte. In de laatste tien ronden kon ik vervolgens niet de drie seconden achterstand goedmaken. Uiteindelijk ben ik op anderhalf, twee seconden van de winnaar geëindigd, maar veel meer zat er niet in.”

Daarna volgde nog een tweede race met een omgekeerde startopstelling. Opmeer moest daardoor vanaf de negentiende positie vertrekken. Een inhaalrace later zag hij zijn naam op de vierde positie terug en ook dat was het maximaal haalbare. “In de tweede race had ik schade, dus ook in die race had ik niet heel veel meer kunnen doen dan de vierde positie, vanaf de voorlaatste startplek.”

Opmeer verwachtte duidelijke zege esporters

Aan de race deden met Nicholas Latifi en Lando Norris twee actieve Formule 1-coureurs mee, evenals voormalig F1-rijders Nico Hülkenberg, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez en Johnny Herbert. Latifi was op P5 de beste van de professionele coureurs, maar simracers bezetten met ruime voorsprong de eerste vier posities. Dat lag in de lijn der verwachting, beargumenteert Opmeer. “Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Het is natuurlijk ons werk, dus het zou eigenlijk ook raar zijn als dat niet zo is.” Wel zag de Nederlander progressie bij de niet-esporters. “Deze week waren de meesten in vergelijking met vorige week al wel een stuk beter. Uiteindelijk zullen ze ook nog een stuk sneller worden, maar nu waren ze nog wel duidelijk langzamer.”

De races van de reeks #NotTheGP hebben een lengte van 25 procent van de reguliere Grands Prix. In Bahrein duurde een race dus 14 ronden en Opmeer denkt dat dit prima is, zeker omdat de coureurs niets aan hun afstelling mogen wijzigen en ook niet de controle hebben over de inzet van het ERS-systeem. Ook is het toegestaan om een aantal assists, zoals traction control, in te schakelen. Hoewel Opmeer en zijn collega-simracers geen assists gebruiken, heeft hij er geen problemen mee dat anderen dat wel doen. “Ik denk dat het goed is dat sommige assists toegestaan zijn om te gebruiken, want anders zouden een aantal coureurs de hele tijd spinnen. Ik denk dus niet dat het heel erg is, want er zijn ook een aantal coureurs bij die niet professioneel racen.”

Kijk hier de #NotTheBahGP van zondagavond terug: