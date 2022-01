Plooij wil jongeren enthousiasmeren voor simracen: “Kunnen uitleggen hoe mooi het is”

Sinds het begin van de coronapandemie heeft het simracen een vlucht genomen qua populariteit. Zo zijn onder meer de Formule 1, Formule E, IndyCar en NASCAR met hun eigen kampioenschappen actief in de virtuele wereld en heeft de GT World Challenge Europe tijdens de raceweekenden zelfs een simrace met de rijders uit het kampioenschap aan het programma toegevoegd. Ook onder racefans is het enthousiasme voor het simracen gegroeid. Voor velen is racen op echte circuits financieel onhaalbaar, maar esports vormt in dat geval een betaalbaarder alternatief.

Inmiddels is er ook steeds meer kruisbestuiving met het echte racen. Jann Mardenborough was in 2012 een van de eersten die – na het winnen van de Nissan GT Academy – doorstroomde naar de autosport en daarbij de GP3 Series haalde. Dit jaar verwelkomt de Formule 2 voor het eerst een coureur met zijn roots in het simracen: Cem Bolukbasi gaat voor Charouz racen. Zoiets krijgen we in de toekomst mogelijk vaker te zien, verwacht F1-pitreporter Jack Plooij. “Ja, je ziet het ook met de World’s Fastest Gamer en Rudy van Buren, die denk ik in Nederland absoluut bewijst dat je vanuit het simracen ook gewoon achter het stuur kan zitten en in de autosport terecht kunt komen”, vertelt hij in gesprek met Motorsport.com Nederland. “Dat kan wel, maar je moet wel uitzonderlijk talent hebben. En daar kan je alleen maar achter komen door het met elkaar te gaan doen.”

Simrace Academy: Talent opsporen en maatschappelijke functie

Daarbij komt de Dutch Simrace Academy in het spel. Deze Nederlandse stichting heeft het doel om het simracen voor een groter publiek bereikbaar te maken. De ambitie is om met een mobiele trailer door het land te gaan en jongeren in diverse gemeenten kennis te laten maken met het simracen. Een deel voor het geld dat daarvoor nodig is, hoopt de Simrace Academy op te halen met de Racing Verloterij. Plooij vindt dat een mooi initiatief. “Het geld gaat naar het goede doel, de Simrace Academy, en dat vind ik wel heel leuk: om mensen aan het racen te krijgen, om mensen van de straat af te halen die de hele dag maar een beetje zinloos op de hoek staan te niksen en hun te enthousiasmeren voor het simracen.”

Plooij denkt bovendien dat de Simrace Academy een maatschappelijke functie kan vervullen, naast dat er talent wordt gescout voor zowel het simracen als het racen op echte circuits. “We gaan iedereen van straat af sleuren. Als je met een peuk in je mond tegen een boom staat te hangen, kom ik langs en trek ik je mee naar binnen. Kom op man, ga eens lekker in zo’n stoel zitten en ga maar eens een beetje racen. Ik weet zeker dat daarmee ook een heleboel problemen voorkomen kunnen worden. Als die gasten zich vervelen of vervelend gaan lopen doen, dan gaan ze nu wellicht ineens een doel krijgen. Dat is toch fantastisch?”

“Het is van tevoren natuurlijk moeilijk in te schatten [in hoeverre je het maatschappelijke probleem kan aanpakken]. Ik zie mezelf ook niet als wereldverbeteraar, dat we opeens geen werkloze jongeren meer hebben en noem het allemaal maar op. Maar we beginnen wel gewoon ergens mee”, benadrukt Plooij het belang van dergelijke initiatieven. Hij zou het toejuichen als dergelijke initiatieven meer worden opgezet, ook binnen andere takken van sport. “Absoluut. Ik denk dat het heel goed is om mensen te helpen die het drempeltje niet over kunnen, willen of durven. Daar kunnen wij met zijn allen toch mooi bij helpen? Wij kunnen die gasten uitleggen hoe mooi het is.”

Grote prijzen te winnen in Racing Verloterij

Om de plannen te realiseren, verwacht de Simrace Academy ongeveer één miljoen euro nodig te hebben. Deels komt dat bij het bedrijfsleven vandaan, de rest moet dus worden opgehaald via de Racing Verloterij. Het geld dat via de verkochte loten wordt opgehaald, komt ten goede aan de stichting, terwijl de deelnemers ook kans maken op een reeks schitterende prijzen “Zo hé, maar de hoofdprijs heb ik al binnen geharkt! De 125.000 euro gaat naar mij”, grapt Plooij. “Moet je je voorstellen dat je dat kan winnen? Holy shit. Er zijn ook F1 Paddock Club-kaarten, dus je kan met zijn tweeën gewoon naar het hoogste niveau van de autosport. Er zijn dus zat mooie prijzen te winnen en dat is eigenlijk ook wel het meest aantrekkelijke om hieraan mee te doen, zodat wij straks met zijn allen met die gasten kunnen simracen. Hoe leuk is dat?”

De trekking van de Racing Verloterij staat gepland voor 29 april 2022 en in totaal zijn er 39.900 loten te koop, waarvoor 399 prijzen beschikbaar worden gesteld. Dat betekent dat de winkans 1 op 100 is. De hoofdprijs is óf 125.000 euro, óf een elektrische Porsche Taycan met 15.000 euro. De geldprijs is in alle gevallen belastingvrij. Daarnaast kan er onder meer een Volkswagen Golf GTI, een thuissimulator, een bezoek aan een F1 Paddock Club en een bezoek aan de F1-fabriek van Red Bull Racing gewonnen worden. Alleen de verkochte loten doen mee aan de loterij en de Verloterij heeft een vergunning van de kansspelautoriteit. Zo is er een notaris die toeziet op een eerlijk verloop van de loterij en is er een accountant die het financiële plaatje in de gaten houdt.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Dutch Simrace Academy.

