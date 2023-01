Diverse Nederlanders hebben zich sinds de start van de F1 Esports Pro Series al in het simracekampioenschap laten zien. Jarno Opmeer is met twee titels de succesvolste van het stel, maar ook Bono Huis, Matthijs van Erven, Casper Jansen, Floris Wijers en Allert van der Wal hebben al deelgenomen aan het officiële simkampioenschap van de Formule 1. In 2022 debuteerde de zevende Nederlander in de F1 Esports Pro Series: Thomas Ronhaar mocht instappen bij het Haas F1 Team Esports. Hij voegde zich daar onder meer bij landgenoot Van Erven, terwijl Wijers in het verleden ook al voor het Amerikaanse team reed.

De pas 17-jarige Ronhaar plaatste zich voor de F1 Esports Pro Series via de Pro Exhibition, die hij wist te winnen. “Met de Pro Exhibition heb ik me voor het eerst echt laten zien aan de hele wereld. Toen ik de overwinning in de Pro Exhibition kon pakken, was dat natuurlijk hartstikke mooi. Dat was het eerste echte moment dat ik dacht: ‘wauw, ik heb enkele van de allerbesten in de game verslagen’”, vertelt Ronhaar in gesprek met Motorsport.com. Met die zege verdiende hij een plek bij Haas om het hele seizoen 2022, bestaande uit twaalf races, af te werken. “Daar zeg je geen nee tegen natuurlijk. Dat was heel mooi.”

'Derde plek tussen grote namen is prachtig'

Zijn debuutseizoen in F1 Esports verliep uitstekend voor Ronhaar. Hij schreef twee van de twaalf races op zijn naam en stond daarnaast nog vijf keer op het podium. Genoeg voor de titel was dat niet: het Nederlandse talent kwam zestien punten tekort op kampioen Lucas Blakeley en eindigde op P3 in het kampioenschap. “Als je in je rookieseizoen als derde eindigt tussen al die grote namen, dan is dat natuurlijk prachtig”, beseft Ronhaar, die met zijn prestaties twee plaatsen boven Opmeer eindigde in de eindstand. Toch vermoedt hij dat er nog meer in had gezeten, als hij in de eerste race niet was uitgevallen. “Het heeft natuurlijk wel effect gehad. Als ik kijk naar het eindresultaat, dan had het gekund, maar je weet natuurlijk niet wat er daarna gebeurd zou zijn. Alles had anders kunnen verlopen en het had ook heel slecht kunnen aflopen met mij, maar dat geldt ook voor Lucas. Het heeft echter zeker effect gehad en ik baal er eigenlijk nog steeds van.”

Net als de coureurs die al langer in het kampioenschap meelopen, kon Ronhaar grote verschillen merken tussen F1 22 en eerdere F1-games. De auto’s hadden namelijk veel meer onderstuur en minder downforce. “Het was heel moeilijk om de maximale rondetijden eruit te halen. Het was in het begin wel even zoeken naar wat het beste werkte. Alles heeft tijd nodig. Gelukkig had ik genoeg tijd om eraan te werken en als het team van Haas hebben we dat goed kunnen doen”, verwijst Ronhaar naar de samenwerking met teamgenoten Van Erven en Piotr Stachulec.

De zege op Monza was een van de twee overwinningen die Thomas Ronhaar boekte in zijn F1 Esports-debuutseizoen. Foto: R8G Esports

“We bekijken met elkaar alle data om te zien waar in sector 1, 2 of 3 misschien nog wat tijd ligt, waar we andere lijnen of een ander rempunt kunnen pakken. Misschien dat je op het ene punt iets meer snelheid kan meenemen en op een ander punt misschien iets minder, zodat je beter de bocht uitkomt. Dat soort dingen [bespreken we]”, zegt Ronhaar over het samenwerken, wat in zijn ogen beter ging dan hij aanvankelijk had verwacht. “In het begin is het natuurlijk even wennen aan elkaar, het is helemaal nieuw, maar door het seizoen heen hebben we goed kunnen samenwerken.”

Toekomst in F1 Esports, maar ook met andere races

Al met al kan Ronhaar echter terugkijken op een geslaagd debuutseizoen in de F1 Esports Pro Series. Met zijn derde plek in de eindstand bleef Ronhaar onder meer voormalig kampioenen Opmeer, Brendon Leigh en David Tonizza voor, stuk voor stuk rijders met veel meer ervaring dan de Nederlander. Dat geeft hem een solide basis om in de toekomst op verder te bouwen. “Ja, honderd procent. Als je je kan meten met mensen als Lucas Blakeley en Frederik Rasmussen, die natuurlijk al jaren in de scene zitten, dan geeft dat je vertrouwen natuurlijk een boost voor de komende jaren.”

Dat begint natuurlijk met 2023. Veel concrete plannen heeft Ronhaar momenteel nog niet, maar voor hem staat wél vast dat hij dit jaar opnieuw F1 Esports gaat doen. Voor welk team hij dat gaat doen, laat hij echter in het midden. Verder heeft Assetto Corsa Competizione de aandacht van Ronhaar getrokken. “In vergelijking met rFactor heb ik die game best veel al gespeeld. GT-auto’s vond ik altijd al geweldig, dus als ik misschien binnenkort een ACC-league doe, wie weet hoe het dan gaat”, verklaart Ronhaar, die verder van plan is om nog aan enkele losse evenementen deel te nemen in 2023.

Een van die races heeft Ronhaar inmiddels al achter de rug, want op 14 januari verscheen hij aan de start van Sim Formula Europe. Als coureur van R8G Esports nam hij voor het eerst deel aan de race op het virtuele stratencircuit van Maastricht. Met een uitvalbeurt in de sprintrace en de vierde plek in de hoofdrace eindigde Ronhaar als zesde in het eindklassement. In de aanloop naar de race had hij veel aan de samenwerking met teamgenoot Risto Kappet, ook omdat dit zijn eerste echte race in rFactor 2 was. “Het is natuurlijk even wat anders dan F1. De handling is heel anders en je hebt heel andere auto’s, dus het was wel even wennen. Maar het trainen vond ik het ook hartstikke leuk om dit spel te doen en met Risto te oefenen. Hij is natuurlijk ontzettend snel.” En ondanks het uitblijven van een topresultaat kijkt hij met plezier terug op zijn deelname. “Het was inderdaad niet zoals gepland, maar ik heb er toch van genoten en ik ben blij dat ik mee mocht doen.”