Interview: Simraces goed voor teambuilding Ten Voorde en GP Elite

Ten Voorde begon als nummer twee in het kampioenschap aan de laatste races van de Porsche Supercup Virtual Edition, die verreden werden op Monza. Met twee overwinningen deed de Nederlander genoeg om de titel te pakken, terwijl concurrent Ayhancan Güven vierde en tweede werd. Ten Voorde is blij met het behalen van de titel, wat hij na afloop kort gevierd heeft. “Het is toch een prestatie, ondanks dat het virtueel is en niet in het echt. Je stopt er natuurlijk wel heel veel tijd in. Aan het begin van het seizoen waren we nog niet zo heel sterk, dus we moesten er hard voor werken en dat hebben we ook gedaan”, vertelde hij in een interview met Motorsport.com.

Op Monza waren er dus twee zeges voor Ten Voorde, die op de steun van zijn teamgenoten Max van Splunteren en Jesse van Kuijk kon rekenen. “Tijdens het weekend gebeurde er iets speciaals. Het was natuurlijk een rijderskampioenschap, maar we zijn ook kampioen bij de teams geworden. Winnen hebben we dit weekend met z’n allen gedaan bij GP Elite, vooral achter de schermen om ons te ondersteunen. Verder heb ik ook veel profijt gehad van Max en Jesse om in de trainingen snelheid te vinden en dingen te proberen. Daarnaast heeft Jesse zijn kwalificatie opgegeven om mij een slipstream te geven. Daar hebben we enorm veel aan gehad. We hadden het eigenlijk anders gepland, zodat hij in de kwalificatie ook nog een tijd neer kon zetten, maar het werd onrustig en er was heel veel verkeer dus het was jammer dat dit niet helemaal lekker uitpakte.”

Duels met Güven 'op het randje'

Over zijn eigen optredens op Monza was Ten Voorde tevreden, vooral verdedigend zat het naar eigen zeggen goed in elkaar. “Ik heb goed kunnen verdedigen. Ik kon rustig blijven en Güven goed afweren op de punten waar hij in wilde halen. Het was een heel goed weekend.” De strijd tussen Ten Voorde en Güven liep als een rode draad door het acht races tellende kampioenschap, waarbij de zeges eerlijk verdeeld werden. “We hebben harde duels gehad en ook duels die echt op het randje waren, maar we hebben elkaar de hele tijd gerespecteerd”, blikt de coureur van GP Elite terug op de strijd met zijn Turkse opponent. “Ik denk ook dat wij de fans en de serie gegeven hebben wat eigenlijk niemand verwacht had, want het was tot de laatste wedstrijd eigenlijk spannend.”

Op Monza waren Ten Voordes teamgenoten dus van grote waarde, maar ook in de aanloop naar die races werd er binnen GP Elite hard gewerkt om van de Porsche Supercup Virtual Edition een succes te maken. “We hebben er veel uren in gestoken en lange dagen gemaakt. Soms hadden we dagen die langer waren dan een gewone kantoorbaan, waarbij we zo’n vijftien uur in de sim zaten. Dat heeft zich uiteindelijk uitbetaald, dus ik kijk met heel opgeheven hoofd terug en ben mega happy. Daarnaast hebben we stappen gezet op de baan en ook vanuit het team. Je bouwt namelijk niet alleen virtueel snelheid op, maar je bent er ook als team mee bezig. Dat maakt het toch interessant.”

Goed gevoel binnen team meenemen naar 'echte' seizoen

De bedoeling is dat de Porsche Supercup dit jaar ook nog op de echte circuits te zien is en Ten Voorde sloeg, samen met GP Elite, de eerste slag door het simkampioenschap te winnen. Maar wat kan je van zo’n goede vorm op de sim meenemen naar de echte circuits? “Je blijft natuurlijk scherp. Het eerste wat natuurlijk in mij opkomt zijn de wedstrijden. Als je zag dat we afgelopen weekend in de eerste race met tien man achter elkaar de eerste ronden door gingen, dan vind ik het knap hoe we dat met elkaar deden”, ziet Ten Voorde. “Wat daarnaast ook meespeelt is teambuilding. Dat is ook het mooie ervan: ondanks dat het virtueel is, bouw je toch een band met je team op. Net als in het echt is de competitie enorm, dus je probeert elkaar sneller te maken. Dat zijn natuurlijk wel punten die weerspiegeld worden in het echte racen.”

Maar wanneer gaat begint het seizoen van de Porsche Supercup? Op die vraag heeft Ten Voorde nog geen antwoord, maar hij laat wel weten helemaal klaar te zijn voor de start. “Het is voor de Porsche Supercup eigenlijk de vraag wat de Formule 1 doet. Die hebben inmiddels data bevestigd, en ik verwacht dat wij [de Porsche Supercup] ook weer mee gaan als support serie van de F1. Verder heb ik echter geen informatie gehad. Mijn taak is om zo fit mogelijk te blijven, scherp te blijven en te wachten tot we het sein krijgen van het team en de organisatie. Dan zijn we er. Ook in deze tijd werken we knetterhard door, want we laten niets aan het toeval over. We zijn er klaar voor en nu is het wachten op het officiële statement.”