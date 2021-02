Het coronavirus heeft wereldwijd zeer vervelende gevolgen gehad. Niet alleen leidde dat tot besmettingen en doden, maar ook tot lockdowns, de invoering van een avondklok en de beperking van samenkomsten. Een deel van het dagelijks leven is hierdoor tot stilstand gekomen. Menig Nederlander greep daarom tijdens de eerste intelligente lockdown in maart 2020 de kans om zich thuis op een nieuwe hobby te storten. En voor een groep autosportliefhebbers eindigde de zoektocht naar een nieuwe hobby bij simracen. Ook Kaj de Bruin greep dat moment aan om zich op het virtuele racen te storten.

“Ik ben vorig jaar rond maart, april begonnen met simracen”, vertelde De Bruin in gesprek met Motorsport.com. “Toen begon natuurlijk het hele gebeuren rond corona en dat was voor mij de reden om te denken: ‘Laat ik eens Gran Turismo gaan spelen’. Ik heb toen een stuurtje gekocht en dat ging best goed.” Geheel verrassend was zijn interesse in racegames overigens niet. “Ik doe al zeven, acht jaar aan karten, meestal in huurkarts maar de laatste tijd ook outdoor. Ik heb competities gereden in Nederland en ben daarbij regelmatig in de top-drie geëindigd.”

Weg Team TX3 leidt naar R8G e-Sports

De Bruin besloot om zich vooral te storten op Gran Turismo Sport, dat exclusief op de PlayStation 4 en PlayStation 5 te spelen is en waarin de internationale autosportfederatie FIA officiële kampioenschappen organiseert. Hij sloot zich aan bij de esportsformatie TX3, waarvoor hij in verschillende competities racete. Zo reed hij onder andere mee in FIA Gran Turismo Championship Nations Cup en de Manufacturers Series. In de laatste voorronde van de Nations Cup 2020-2021 legde De Bruin beslag op de vijfde plaats in het algemeen klassement, bij de edities van 2019-2020 en 2020 haalde hij de finaleronde met de beste zestien rijders. Uiteindelijk zou Team TX3 een opstapje naar meer blijken. “De teambaas van TX3 (Stéphane Koch, red.) had ook contacten met Romain Grosjeans team”, aldus De Bruin. “Hij heeft mij daar een beetje naartoe geleid en vervolgens heeft Grosjean mij gevraagd om mee te doen.”

En zo mag De Bruin zich sinds 12 februari onderdeel noemen van het R8G e-Sports Junior Sim Racing Team. In de diverse racecompetities die hij gaat afwerken komt hij dus in actie in de kleuren van het esports-team van Grosjean, maar ook kan het 16-jarige simtalent, die nu onder de naam R8G_Kajracer racet, rekenen op ondersteuning en begeleiding van zijn nieuwe team. “Dat doen ze met een beetje van alles, dus onder andere rijderscoaching, het analyseren van beelden en data. We hebben natuurlijk ook een aantal wereldkampioenen in ons team zitten. Meestal gaan we met z’n allen met elkaar in een groep zitten en dan geven we elkaar advies.” Afhankelijk van de beschikbaarheid van alle teamleden wordt er twee tot drie keer per week als groep getraind.

Deelname aan KNAF Winter Cup en FIA GT Sport Nations Cup

De komende periode blijft voor De Bruin in het teken staan van races rijden in GT Sport. Sinds eind januari is hij een van de vaste gezichten in de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup, waarin hij twee van de eerste vier races won en halverwege het kampioenschap de tweede plaats bezet. Daarnaast gaat de focus naar de derde voorronde van de FIA GT Sport Nations Cup. “Die begint deze week en daar doe ik weer aan mee”, zei De Bruin, die daarnaast ook kan rekenen op input van het team dat hij nu vertegenwoordigt: “Daarnaast zoekt R8G e-Sports zelf ook naar evenementen waaraan ik mee kan doen, dus dat wordt mooi.”