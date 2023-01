Onze eerste poging om de 26-jarige simcoureur uit Bergambacht aan de lijn te krijgen op dinsdagochtend loopt op niets uit. “Sorry, mijn alarm is op de een of een andere manier niet afgegaan”, laat hij kort voor het middaguur via Whatsapp weten. Jeffrey Rietveld mocht afgelopen weekend de nachtelijke stints voor zijn rekening nemen in de #1 van Team Redline en zit nog helemaal in het ritme van het laat naar bed gaan en ook laat weer opstaan. In de middag wordt er wel opgenomen en kunnen we met hem terugkijken op de virtuele 24 uur van Le Mans, die voor hem en zijn teamgenoten Max Verstappen, Maximilian Benecke en Luke Bennett op een trieste manier is geëindigd.

Net als tijdens de vorige edities van het evenement werden de deelnemers afgelopen weekend geteisterd door serverproblemen. Ook lag de race een paar uur lang stil vanwege problemen van technische aard. Zondagochtend om 6.47 uur ging het mis bij Verstappen, die ineens de verbinding met de server kwijt was. Ook de #100 van Arnage Competition werd kort daarna getroffen. Omdat het twee deelnemers betrof, kregen zij de ronden achterstand die zij door de disconnect hadden opgelopen niet terug. Volgens het reglement heeft race control alleen die optie als vier of meer coureurs op hetzelfde moment de verbinding verliezen. Toen Verstappen om 7.24 uur vernam dat hij de verloren ronden niet terug zou krijgen, zette hij de Oreca 07 in de pits om de wedstrijd te verlaten. “Ik kan beter naar het casino gaan in Las Vegas, daar heb ik meer kans om te winnen”, merkte de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 daarbij geïrriteerd op.

“De teleurstelling was enorm”, zegt Rietveld, die een jaar geleden bij zijn debuut in de online versie van de 24 uur van Le Mans gelijk wist te winnen, tegen Motorsport.com. “Na mijn stint gaf ik de auto met 55 seconden voorsprong op de nummer twee over aan Max. Ik dacht op dat moment dat we de zege in de tas hadden, want normaal gesproken rijdt niemand zo’n gat in de laatste zes uur nog dicht. Helemaal niet op dit niveau. Ik ben daarna gaan slapen doordat ik wel redelijk kapot was. Ik had van half vier tot half zes gereden. Vervolgens werd ik om half tien wakker en stond mijn telefoon vol met berichtjes van mensen die het sneu vonden dat we eruit lagen. En dat is niet bepaald fijn wakker worden! Ik wist op dat moment even niet wat ik moest denken. Je zit vooral met vragen. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Ze kampten eerder in de wedstrijd al met serverproblemen, waardoor er twee keer naar de rode vlag moest worden gegrepen. En in de vorige edities waren er ook al problemen.”

“Het was een grote domper”, vervolgt Rietveld. “Ik had mijn wekker gezet omdat ik wist dat ik rond half twaalf nog een keer moest rijden. Het plan was om een douche te nemen en daarna meteen weer even warm te rijden.” Lachend als een boer met kiespijn: “Maar dat was allemaal niet meer nodig.” Net als Team Redline-manager Atze Kerkhof is Rietveld van mening dat de wedstrijdleiding de regel dat er pas ronden kunnen worden teruggegeven als er vier of meer auto’s tegelijkertijd de verbinding verliezen, naast zich neer had kunnen leggen. “Die regel was compleet achterhaald”, stelt hij. “Als je ziet dat er tijdens een wedstrijd zoveel problemen zijn, dan kun je je als wedstrijdleiding flexibel opstellen en kijken hoe je een dergelijke situatie op een nette manier kunt oplossen. Het is niet uit te leggen dat als de leider van de server klapt en drie ronden verliest, die rijder daarna geen enkel rondje terugkrijgt. Terwijl er aan de kant van de organisatie iets fout is gegaan. Het is ontzettend zuur hoe het is gelopen. We zijn niet alleen de zege in Le Mans misgelopen maar ook de overall titel, aangezien we in het kampioenschap achttien punten voor stonden op de nummer twee.”

Ook financieel een tegenvaller

Rietveld en zijn collega’s hadden ‘ongekend’ veel tijd gestoken in de 24 Hours of Le Mans Virtual en de Le Mans Virtual Series, zoals het kampioenschap heet waarvan de Franse langeafstandsklassieker de afsluitende race is. “Je zit gedurende een maand of vijf elke dag op de sim”, doet Rietveld uit de doeken. “Zo‘n vier uur per persoon. Dan kun je wel uitrekenen hoeveel uur aan voorbereiding erin zit. Voor Le Mans waren we vanaf begin december bezig. Zelfs rondom de feestdagen hebben we nog gereden. Ook in die periode hebben we met zijn allen gasgegeven om te kijken of we de auto nog ergens konden verbeteren. En vanaf een week voor de wedstrijd zijn we elke avond met elkaar gaan trainen. Dus er zitten ongekend veel uren in.”

Daarbij doet de DNF Rietveld ook financieel pijn, aangezien hij het nodige aan prijzengeld is misgelopen. “Ik denk dat deze uitvalbeurt mij persoonlijk iets van 4.000 euro heeft gekost”, rekent Rietveld snel uit. “Veel simracers die meedoen zijn voor hun inkomen grotendeels afhankelijk van het prijzengeld. Ik denk dat veel mensen dat niet beseffen, maar dit is waarmee we ons brood betalen. Dus voor mij betekent deze DNF simpelweg minder geld op de rekening. Ik heb nu nog niet eens de helft gekregen van wat ik anders zou hebben gehad. En dat maakt het extra zuur. Voor Max is het natuurlijk ook een grote domper. Maar dan op sportief vlak. Hij heeft elk jaar weer pech in dit evenement.”

Beste pace, minste fouten

Tot aan de disconnect zag het er zogezegd goed uit voor de #1 van Team Redline. In de openingsfase van de wedstrijd was er nog een gevecht gaande met de #20 Porsche Coanda. Rietveld: “In de kwalificatie kwamen we iets tekort en waren we derde en vierde. Maar in de race hadden we volgens mij de beste pace van iedereen en maakten we ook de minste fouten van iedereen. Er was maar één auto die ons tempo kon evenaren en dat was de Coanda. Tijdens mijn eerste stint was ik ook met die auto in gevecht. Die jongens waren snel, maar maakten op cruciale momenten fouten. Ze kwamen bijvoorbeeld met mij in contact, wat wij dan weer aan de stewards konden rapporteren. Ze moesten over de honderd procent gaan om ons in het begin voor te blijven. En dat kwam ze op de nodige penalty’s te staan. Toen we eenmaal aan de leiding lagen, liepen we eigenlijk alleen maar uit. Dus qua race pace hadden we het net als vorig jaar goed voor elkaar.”

Rietveld nam op vrijdag de kwalificatie voor zijn rekening. Vorig jaar wist hij de pole-position te scoren op het virtuele Circuit de la Sarthe, dit jaar moest hij zich tevreden stellen met de vierde startplek. “Maar daar is ergens iets niet goed gegaan. Tijdens de hyperpole was er ineens veel minder grip. Iedereen was een stuk langzamer dan aan het einde van de eerste sessie. Het scheelde meer dan een seconde. En dat lag echt niet aan de rijders maar aan de baancondities die niet klopten. De auto werkte hierdoor niet zoals we voor ogen hadden. Daarom besloot ik iets minder risico te nemen en er op de eerste plaats voor te zorgen dat we in de top-vijf kwamen te staan.”

Teamgenoot van Verstappen

Een positief aspect aan het avontuur van de afgelopen maanden was dat Rietveld een team mocht vormen met Max Verstappen. Behalve de 24 uur van Le Mans reed de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 ook de 6 uur van Spa-Francorchamps en de Sebring 500. “Het was superleuk om met Max samen te werken”, klinkt het enthousiast. “Hij is een heel normale gast. Hij is gewoon ‘one of the boys’ en de hele tijd grappen en grollen aan het maken. Maar hij is ook van het serieus hard werken en data analyseren om te kijken hoe we alles nog verder kunnen verbeteren. Enerzijds heb je aan Max een zeer goede simracer, anderzijds is hij iemand met heel veel ervaring en heel veel gevoel voor wat een auto nodig heeft. Hij komt met ideeën voor de afstelling waar wij als simracers niet op zouden zijn gekomen. En ook al doet hij een race niet mee, dan nog helpt hij mee aan de set-up op de momenten dat hij daar tijd voor heeft. Zo hebben we mede dankzij zijn aanpassingen met overmacht de pole gegrepen voor de eerste race in Bahrein, waar hij zelf niet reed.”

Ook kijkt Rietveld, die sinds eind 2020 actief is voor Team Redline, met een goed gevoel terug op de samenwerking met Maximilian Benecke, een grote naam in de wereld van het simracen. “Op het moment dat hij tijdens een wedstrijd in de auto stapt, dan weet je gewoon dat hij het onder controle heeft. Hij is iemand die geen rare moves maakt, maar gecalculeerd rijdt, niet te veel risico neemt en aan het kampioenschap denkt. Als je iemand als Benecke in je team hebt, dan ga je op voorhand al met meer vertrouwen de wedstrijd in.”

Of hij meer druk voelde doordat hij een auto deelde met Verstappen en Benecke? “Niet echt. Je moet gewoon vertrouwen op je eigen kunnen. Je weet van jezelf wat je kan en als je dan op een goede manier traint, dan komt het vanzelf goed. Natuurlijk moet je kunnen presteren onder druk, maar ik excelleer vaak onder druk. Ik houd daar wel van. Zoals afgelopen weekend tijdens die nachtelijke stints. We wisten dat het fijn zou zijn als we het gat ten opzichte van de Coanda richting een minuut konden trekken. Vervolgens ging ik ervoor zitten en werkte ik als een robot die ronden af. Ik zat helemaal in de zone. Je weet dat die andere gasten snel zijn, maar je moet gewoon tegen jezelf zeggen dat je nog sneller bent dan zij. Als van tevoren bij jezelf denkt dat je het niet gaat halen, dan kom je er niet. Je moet rijden alsof je de beste bent, ook al ben je niet de beste.”

Rietveld zit ondanks de deceptie van afgelopen weekend niet bij de pakken neer. “Het heeft geen enkele zin om in het verleden te blijven hangen. Ik stap zo weer in de sim om me voor te bereiden op het volgende evenement.”

