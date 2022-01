Interview: Hoe Dutch Simrace Academy simracen en autosport bereikbaar wil maken

Sinds het begin van de coronapandemie heeft de populariteit van simracen – in lijn met andere takken van esports – een vlucht genomen. Het virtuele racen is op papier een stuk toegankelijker dan het echte racen, waar enorme bedragen voor nodig zijn om aan de start te verschijnen. Simracen kan daarentegen al met een pc of gameconsole plus een setje met een stuur en pedalen. Toch is niet iedereen in de positie om dat aan te schaffen en dat zorgt er volgens ondernemer Max Cools voor dat er mogelijk talenten onopgemerkt blijven.

Het simracen is Cools niet onbekend. Als ondernemer heeft hij de distributierechten in de Benelux van onder meer de Red Bull SPECT en Formule 1 ™-zonnebrillen. “Voor de promotie van deze producten hebben we in de winkels van onze klanten simulatoren neergezet”, vertelt hij in gesprek met Motorsport.com Nederland. Vanwege de grote interesse heeft hij daarna Racing Rent opgezet, waarmee hij simulatoren en racebanen verhuurt. Met dat bedrijf stond Cools op evenementen, waar hij vervolgens merkte dat er vooral onder jonge mensen behoefte is om professioneel met simracen aan de slag te gaan.

Cools wil het volgende top racetalent vinden én opleiden

Weinig mogelijkheden tot talentontwikkeling in Europa

Daarvoor heeft hij inmiddels de Stichting Dutch Simrace Academy opgezet en daarmee hoopt hij in 2022 een begin te maken door professioneel simracen toegankelijker te maken. “Als je kijkt wat de mogelijkheden zijn op dat gebied, dan is het aanbod eigenlijk vrij klein en zijn er in Europa maar weinig initiatieven waar je je talent kosteloos kan ontwikkelen op simrace-gebied. In samenspraak met onder andere de gemeente Den Bosch hebben wij toen plannen uitgewerkt om eens een opleiding op te zetten voor simracen”, zegt Cools. Daaruit is de Dutch Simrace Academy dus voortgekomen.

In eerste instantie had Cools het plan om zich met de Dutch Simrace Academy op een vaste standplaats te vestigen, maar inmiddels is het plan nog ambitieuzer geworden. “Gemeentes staan wat betreft esports nog in de kinderschoenen en die juichen nieuwe initiatieven alleen maar toe. Toen werd al snel duidelijk dat de gemeente Den Bosch hier iets mee wil, maar de gemeente Eindhoven en de gemeente Rotterdam ook. Vervolgens kwam eigenlijk het idee om het mobiel te maken en er op die manier voor te zorgen dat we zoveel mogelijk verschillende jongeren aan het racen krijgen.”

Het land door met een mobiele trailer

Kort gezegd is het doel van de Dutch Simrace Academy om jongeren en jongvolwassenen kennis te laten maken met het simracen. Belangrijk hierbij is dat het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk moet zijn en dus is het uitgangspunt dat het racen niets gaat kosten voor de deelnemers. Die kennismaking gaat plaatsvinden in een mobiele trailer. Gemeenten kunnen een plek toewijzen waar de Dutch Simrace Academy de trailer mag neerzetten. Tien dagen lang kunnen jongeren en jongvolwassenen dan gedurende sessies van een uur tot anderhalf uur simracen.

Als er een talent opgemerkt wordt door het team van Simrace Academy, dan is het de bedoeling dat er aan een ontwikkelingstraject wordt begonnen. “De echte talenten gaan we eerst coachen met eigen begeleiders. Dan proberen we echt tips te geven over het racen, de standaard dingetjes zoals ideale lijnen, het aanremmen, het gas geven, wanneer je moet sturen enzovoorts. Als ze echt al een bepaald niveau bereiken, dan gaan ze met de echte simracers en coureurs verder”, verklaart Cools. Het uiteindelijke doel is om talenten af te kunnen leveren bij onder meer professionele esports-teams, maar mogelijk ook bij talentenprogramma’s van professionele raceteams. “Daarna komt de stap dat we ze de mogelijkheid kunnen bieden om ook eens in een auto te gaan rijden en een fysieke coureur te worden, als die interesse er is. Dan zitten we natuurlijk al op een niveau dat het uit onze handen gaat, maar dan zorgen wij ervoor dat ze de openingen hebben bij de raceteams, zowel qua esports als qua talentenprogramma’s.”

Photo by: Stichting Dutch Simrace Academy

Mobiele locatie met twintig vaste simulatoren

De talenten die bij Dutch Simrace Academy begeleid gaan worden, gaan daarvoor samenkomen op een vaste locatie. “Zie het een beetje als de voetbalclub, waarbij je van de amateurclub naar de sportbond toe gaat. Het idee is ook om dat gedeelte kosteloos te doen. Wij willen gewoon dat financiën geen enkele rol spelen om zich tegen te laten houden in hun talent, dat vind ik echt een belangrijk ding”, aldus Cools. Het gros van het werk gaat in eerste instantie in het selectieproces zitten en daarvoor moet er dus een mobiele trailer komen.

In de basis is de mobiele trailer te vergelijken met hospitality units uit de Formule 1, die vanuit één trailer wordt uitgeklapt. Dat is de Dutch Simrace Academy dus ook van plan, zodat er uiteindelijk een mobiele locatie van 30 bij 12 vierkante meter wordt opgezet. “Daar gaan we twintig statische simulators neerzetten, die dus niet bewegen. Die hebben professionele apparatuur, dus dan hebben we het over pc’s met Fanatec-sturen en de welbekende software. We willen met meerdere games gaan werken, dus iRacing, Formule 1 en Assetto Corsa”, stelt Cools. “Afhankelijk van de opbrengsten willen we daarnaast vijf of tien bewegende simulators erbij zetten. Als jongens dan echt in een verder stadium komen, kunnen ze ook in de bewegende simulators plaatsnemen.”

Financiering via bedrijfsleven en Verloterij

Daar waar het initiatief voor de deelnemers gratis moet worden, zijn de plannen van de Dutch Simrace Academy dat niet. Voor de mobiele trailer en de apparatuur is ongeveer één miljoen euro nodig. Een deel daarvan haalt Cools bij het bedrijfsleven vandaan. “Ik heb veel connecties vanuit mijn klanten en opdrachtgevers die meedenken, ook financieel, maar niet de bedragen die we eigenlijk nodig hebben”, stelt hij. Het resterende bedrag hoopt Cools op te halen via een loterij. Daarvoor heeft hij de handen ineen geslagen met de Verloterij, samen hebben ze de Racing Verloterij opgezet. “Wij hadden eerder al van het bedrijf Verloterij gehoord, dat sportclubs helpt door middel van goededoelen-loterijen. Dat is eigenlijk de reden geweest dat we hiermee gestart zijn, want hiermee kan je het meest succesvol aan grote bedragen komen.”

De Verloterij heeft een vergunning van de kansspelautoriteit en er is een notaris die toeziet op een eerlijk verloop van de loterij. Voor de Racing Loterij zijn er in totaal 39.900 loten te koop, die allemaal een prijs van 33 euro hebben. Met in totaal 399 prijzen is de winkans van 1 op 100 en voor liefhebbers van auto’s en autosport zitten er enkele prachtige prijzen tussen. De hoofdprijs is een splinternieuwe elektrische Porsche Taycan plus 15.000 euro óf 125.000 euro netto. De tweede prijs is een Volkswagen Golf GTI of 50.000 euro netto, terwijl de derde prijs recht geeft op toegang tot de F1 Paddock Club bij een race naar keuze. Daarnaast zijn er onder meer een Rolex, complete simracesets en een bezoek aan de F1-fabriek van Red Bull Racing te winnen. De trekking vindt op 29 april toe en het opgehaalde bedrag komt ten goede aan de Stichting Dutch Simrace Academy.

