Op zaterdag en zondag vond voor de tweede keer een virtuele versie van de 24 uur van Le Mans plaats. De zege in de online variant op de Franse langeafstandsklassieker was ditmaal voor Realteam Hydrogen Redline, een samenwerking tussen het Zwitserse Realteam, dat deelneemt aan het World Endurance Championship en dus ook aan de echte Le Mans, en Team Redline, dat al enige tijd de lakens uitdeelt op het virtuele circuit. Jeffrey Rietveld stuurde de LMP-auto met startnummer 70 als eerste over de eindstreep, nadat hij op vrijdag regerend Formule 1-kampioen Max Verstappen, eveneens rijdend voor Team Redline, nipt had verslagen voor de pole-position.

Realteam Hydrogen Redline won de 24 uursrace op dominante wijze, nadat Verstappen op zaterdagavond was gecrasht. De Limburger, die bij de start de leiding had gegrepen, was bezig aan zijn tweede stint toen hij zich verslikte in de kerbstones bij het insturen van de Ford-chicane, waarop hij hard in de bandenstapels belandde. De LMP2-wagen liep daarbij zoveel schade op dat het meteen over en uit was voor Verstappen, die een team vormde de Zweedse IndyCar-coureur Felix Rosenqvist, de Duitse simracetopper Maximilian Benecke én teammanager Atze Kerkhof. Realteam Hydrogen Redline erfde de leiding en stond die vervolgens niet meer af.

“Voor mij persoonlijk was het bitterzoet, omdat ik graag gewonnen had met mijn eigen auto natuurlijk”, blikt Kerkhof tegenover Motorsport.com terug op de virtuele 24 uur van Le Mans. “Ik denk dat we de pace hadden om het hele veld op een ronde te zetten, dus om uit te vallen was erg jammer. Maar als teammanager ben ik natuurlijk enorm blij dat we hebben gewonnen bij de GTE’s én de LMP’s. Ondanks alle tegenslag zijn we de race goed doorgekomen. Dat we nu gewonnen hebben voelt ergens ook als een soort van genoegdoening voor vorig jaar, toen we aan de leiding lagen tot het moment dat de servers eruit vlogen. We hadden dus nog wat recht te zetten en dat hebben we volgens mij ook zeker gedaan.”

'Rietveld supersnel'

De overwinning in de LMP kwam niet zonder slag of stoot. Zo vond er in de week voorafgaande aan het evenement nog een rijderswissel plaats bij Realteam Hydrogen Redline. De Braziliaanse Alpine Academy-coureur Caio Collet moest wegens privé-omstandigheden verstek laten gaan en werd vervangen door de Britse Formule E-rijder Oliver Rowland. Kerkhof: “We zaten daardoor een beetje in de stress. Het was de vraag of we alles en iedereen op tijd op snelheid zouden hebben.”

Dankzij Jeffrey Rietveld, die zijn debuut maakte in de online 24 uur van Le Mans, mocht de auto met nummer 70 echter van pole starten. “Jeffrey is gewoon supersnel. We zijn ontzettend blij met hem”, aldus Kerkhof over Rietveld, die in de kwalificatie twee duizendsten sneller ging dan Verstappen. “Er is een heel specifieke rijstijl nodig voor deze auto en Jeffrey heeft die heel goed onder de knie.”

De pole was echter voor Verstappen geweest ware het niet voor een klein foutje aan het einde. Kerkhof: “Hij ging net verkeerd over de laatste kerbstone, waardoor hij een tiende verloor. Max was natuurlijk helemaal over de zeik dat hij geen pole had, maar als team waren we bijzonder tevreden om eerste en tweede te staan. Het was voor ons ook meteen de bevestiging dat we onze afstelling goed voor elkaar hadden. Dan ga je toch met een meer ontspannen gevoel de race in.”

Kort voor de start dreigde het echter allemaal in de soep te lopen voor Realteam Hydrogen Redline. “Felipe Drugovich zou de start doen en was daar helemaal op voorbereid, maar hij kwam vlak voor de race de server niet in door een probleem met de software. Op het laatste moment werd besloten om Oliver Rowland de start te laten doen. Dat was natuurlijk wel een riskante situatie, want hij was totaal niet voorbereid op de startprocedure. Op het laatste moment moesten we alles nog met hem doornemen. Maar het is allemaal goed gegaan.” Kerkhof prijst het solide optreden van Realteam-coureurs Jeffrey Rietveld en Michal Smidl tijdens de wedstrijd. “Die jongens kunnen gewoon een geweldige pace neerzetten en zijn enorm betrouwbaar. We hadden verder geen problemen meer en konden daardoor volledig op onze afstelling, ruwe snelheid en ervaring vertrouwen. We hadden engineers aan het werk die zich specifiek met een bepaalde auto bezighielden en alles was onder controle, waardoor het voor de rest eigenlijk een vrij relaxte race was.”

De winnaars van de 2022-editie van de virtuele 24 uur van Le Mans.

Lof voor Verstappen

Bij Max Verstappen ging het na iets meer dan zeven uur mis. Richting de Ford-chicane haalde Verstappen aan de binnenkant een langzamere GT-auto in, waardoor hij met een net iets andere hoek de kerbstone nam bij het ingaan van de laatste bochtencombinatie. Het was een inhaalactie zoals die misschien wel duizend keer op die plek werd gemaakt tijdens de race, maar op de een of andere manier verloor Verstappen de controle waardoor hij van de baan vloog.

Volgens Kerkhof valt de Red Bull Formule 1-coureur niets kwalijk te nemen. “Die kerbstone is gewoon een beetje tricky”, aldus Kerkhof, die tegenwoordig ook als driver performance consultant actief is bij het Alfa Romeo Formule 1-team. “Als je daar net verkeerd overheen gaat, raakt de vloer van de auto de kerbstone, waardoor de wielen het contact met de baan verliezen en de wagen weg kan snappen. Normaal gesproken kan je die snap altijd opvangen. Maar de kans dat je zo de muur in wordt gelanceerd zoals Max is overkomen, is echt één op duizend. Daar kun je niet op te anticiperen. Dat was gewoon domme pech en kan niet eens echt een rijdersfout worden genoemd. Het zijn van die dingen die kunnen gebeuren in het simracen: shit happens.”

Volgens Kerkhof verdient Verstappen niets dan lof. “Dat we aan de leiding lagen en zo snel waren, was dankzij Max”, benadrukt hij. “Max heeft een hele grote rol gespeeld bij het afstellen van de auto. Dankzij zijn feedback hebben we echt een halve seconde extra uit de wagen kunnen halen. We hadden hem het momentje dan ook snel vergeven. Vervolgens zijn we naar onze teamgenoten gaan kijken om ervoor te zorgen dat zij de race konden winnen.” Kerkhof kon zich vanaf dat moment dus focussen op zijn rol als teammanager, al was inmiddels duidelijk dat Team Redline dit jaar onaantastbaar was op het Circuit de la Sarthe. “We konden de rest van de race op negentig procent rijden. Het was gewoon zaak om geen onnodige risico’s te nemen in verkeer en dergelijke. We wisten dat we als we uit de problemen zouden blijven, we vrij makkelijk konden winnen.”

De Team Redline-auto van Max Verstappen, Felix Rosenqvist, Maximilian Benecke en Atze Kerkhof

Van Buren levert ‘prestatie van de dag’

In de GTE-klasse was de zege voor BMW Team Redline vooraf gezien zeker niet vanzelfsprekend. “We hadden de Balance of Performance naar onze mening tegen ons. De Porsche was duidelijk de sterkere auto. We moesten de concurrentie daardoor op strategie zien te kloppen, wat uiteindelijk allemaal goed is gegaan”, zegt Kerkhof over de overwinning van Rudy van Buren, Kevin Siggy, Lorenzo Colombo en Enzo Bonito. Bij eerstgenoemde deed zich bovendien nog materiaalpech voor. Kerkhof: “Rudy zijn stuurtje ging kapot. Zijn shifter werkte niet meer goed. Op een gegeven moment zette hij het om naar een knopje, maar dat functioneerde op den duur ook niet meer. Dat was wel even paniek. Om toch zijn minimale rijtijd te kunnen halen, is hij midden in de nacht in de auto gesprongen en vanuit Leeuwarden naar ons kantoor in Tilburg gereden. Zonder in te rijden moest Rudy daar aan zijn ochtendstint beginnen. Ondanks dat hij helemaal niet gewend was aan die sim, heeft hij wel het maximale eruit weten te halen. Dat was wel de prestatie van de dag.”

Niet alleen wonnen Realteam Hydrogen Redline en BMW Team Redline de virtuele 24 uur van Le Mans, ook gingen deze twee teams er met de eindzege aan de haal in de Le Mans Virtual Series. Hoe kan Team Redline dit seizoen nog overtreffen? “Nou, de volgende keer moeten we eerste en tweede worden in de LMP2!”, reageert Kerkhof lachend. Om daarna op serieuze toon verder te gaan: “Het is nu gewoon een kwestie van vasthouden, net als in alle andere competities waarin we vorig jaar gewonnen hebben. We moeten dit proberen vast te houden, het team nog professioneler zien te maken en proberen zo lang mogelijk te domineren. Want van domineren was dit keer ook nog geen sprake in de GTE. Porsche was ontzettend sterk en had meerdere line-ups, terwijl wij maar één team hadden. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn om dit voort te zetten.”

Bekijk de hoogtepunten van de virtuele 24 uur van Le Mans: