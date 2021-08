Maar liefst 51 G kreeg het lichaam van Max Verstappen te verwerken toen zijn Red Bull RB16B genadeloos hard in de bandenstapels van Silverstone klapte, nadat hij een tik op de achterband had gekregen van titelrivaal Lewis Hamilton. De Nederlander werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek, waar hij gelukkig volledig in orde bleek te zijn.

Twee weken later volgde de Grand Prix van Hongarije, maar daarvoor had Verstappen eerst nog een afspraak met Team Redline in de agenda staan: de iRacing 24 uur van Spa, waarin hij samen met de Braziliaan Jeff Giassi en de Duitser Gianni Vecchio aan de start kwam met een Porsche 911 GT3 R. Het drietal sleepte een bijzonder knappe vijfde plaats in de wacht - hoe knap precies lees je verderop. Een week later arriveerde Verstappen in Boedapest voor de laatste Formule 1-race voor de zomerstop. Daar gaf hij aan dat zijn simoptreden een goede test was geweest voor zijn terugkeer in de Red Bull Formule 1-auto. “Eigenlijk heb ik al best wel weer veel op een circuit gezeten, doordat ik natuurlijk die simrace heb gereden”, verklaarde hij op de donderdag voor de Grand Prix tegenover onder andere Motorsport.com. “Qua sturen en remmen is dat uiteindelijk gewoon hetzelfde als het echte werk.”

Verstappen liet verder weten dat de rempedaal die hij thuis in zijn simulator gebruikt, ongeveer net zo hard heeft staan als de rempedaal in zijn Red Bull. Team Redline-directeur Atze Kerkhof legt aan Motorsport.com uit: “Wat voor Max belangrijk is in de sim, is dat hij redelijk dezelfde remtechniek kan aanhouden als op het echte circuit en dus met ongeveer dezelfde kracht op het pedaal kan trappen. De simpedalen van Heusinkveld zijn in te stellen tot 130 kilo, wat betekent dat met je linkerbeen 130 kilo moet trappen om maximaal te remmen. Dat doet in de praktijk bijna niemand. Maar Max heeft zijn rempedaal echt serieus stijf staan. En als je dan een lange race rijdt, is dat fysiek natuurlijk wel een goede test.”

“Niet dat simracen verschrikkelijk fysiek is en dat een stint van twee uur in de sim ontzettend vermoeiend is”, voegt Kerkhof toe. “Maar wat voor Max wel een goede test was, was dat hij in zijn zitpositie, die redelijk gelijk is met de echte auto, comfortabel twee uur kon trappen op 100 kilo, zonder dat hij last van zijn rug kreeg of gekke pijntjes voelde. Zo bood de simrace voor hem de bevestiging dat het qua knie en enkel wel goed zat.”

Mentale topsport

Ook mentaal was er volgens Kerkhof sprake van een bevestiging. De prestaties van Verstappen tijdens de 24 uur van Spa waren namelijk uiterst indrukwekkend. “Volgens mij heeft Max in de sim nog nooit zo hard gereden met een auto die door de BoP [Balance of Performance] volledig verprutst was. De Porsche was echt een stuk langzamer dan de BMW. Maar Max heeft veel meer uit die auto weten te halen dan er eigenlijk in zat, zoals hij in de Formule 1 ook steevast doet. Wat hij uiteindelijk uit die Porsche heeft getrapt, is echt heel bijzonder. Hij heeft nergens een seconde laten liggen.”

Verstappen noemde zijn deelname aan de iRacing 24 uur van Spa ook een test voor zijn concentratievermogen. “Om twee uur achter elkaar die auto op de limiet te houden, terwijl je tegen ’s werelds beste esporters strijdt met een wagen die door de BoP langzamer is en een mindere weglegging heeft, vergt een enorme concentratie. Dat vraagt mentaal gewoon ontzettend veel van een rijder”, weet Kerkhof. De druk om goed te presteren is in de sim niet minder dan in een echte auto, ook al zijn de omstandigheden natuurlijk heel anders. Kerkhof: “Als je een foutje maakt in de echte auto, kun je daar flink wat schade en pijn aan overhouden. Maar in de sim heb je ook te maken met een enorme druk. Je vertegenwoordigt toch een team. En je zit natuurlijk niet alleen in dat team. Je hebt twee teamgenoten die ieder dertig tot veertig uur aan voorbereiding in zo’n race hebben zitten en hun stinkende best doen tijdens zo'n wedstrijd. Het laatste wat je wil is hen benadelen door een lullig foutje te maken dat makkelijk te voorkomen was geweest. Er is een soort van 'peer pressure' om zo clean en foutloos mogelijk te rijden.”

Daarbij komt dat het niveau in een simrace als de 24 uur van Spa ontzettend hoog ligt. Kerkhof: “Met één foutje kun je zo tien, twaalf of vijftien plekken zakken. Het is echt mentale topsport. En het gaat er niet alleen om dat je 24 uur lang snelle rondjes rijdt, je hebt tijdens zo’n race natuurlijk ook veel te maken met verkeer.“ Volgens Kerkhof is het soepel door verkeer kunnen rijden tijdens een simrace een vaardigheid waar coureurs ook veel aan hebben op het echte circuit. “Je moet heel slim bezig zijn en enorm anticiperen op wat er voor je gebeurt. En tegelijkertijd moet je in de gaten houden waar je tegenstanders zitten. Dat vereist gewoon enorm veel skills. Maar die heeft Max zich weten toe te eigenen op een manier dat hij momenteel tot de beste simracers van de wereld behoort. Hij maakt daar ook een spelletje van voor zichzelf, het is voor hem de uitdaging om zo’n stint te rijden zonder ook maar ergens een seconde te laten liggen door zo vloeiend mogelijk door het verkeer te gaan. Daar is heel hij goed in en daar is hij zich ook nog steeds in aan het verbeteren. En het is volgens mij iets wat hem ook op het echte circuit helpt.”

Iets anders waar Verstappen volgens Kerkhof de laatste jaren beter in is zijn geworden in de sim, is het afstellen van de auto. “Hij beschikt ook in de virtuele auto over een gevoel waardoor hij heel erg goed kan anticiperen met de afstelling", ziet Kerkhof. "Waar hij naar mijn mening erg in is gegroeid, is het uitpluizen van set-ups. Hij kan een auto om zichzelf maar ook om zijn teamgenoten heen bouwen, en op een manier die hij echt kan onderbouwen. Zo is hij een soort van coach geworden voor de andere rijders in het team en neemt hij het hele team mee op sleeptouw. We hebben vier hele goede engineers in huis, maar hij heeft bijna dezelfde hoeveelheid kennis op het gebied van engineering als zij, terwijl die engineers naast hun werk voor Team Redline allemaal op hoog niveau werkzaam zijn in de autosport. En dan heeft hij ook nog het gevoel in zijn donder dat hij ook echt wat met die kennis kan doen. Zo krijgt hij in een uur meer voor elkaar dan menig simracer of engineer in een week, qua conclusies wat wel en wat niet werkt.”

De Porsche GT3 R van Max Verstappen, Jeff Giassi, Gianni Vecchio.

Hersencapaciteit

Voor Verstappen draait simracen echter ook om een stukje ontspanning. Kerkhof: “Ten eerste rijdt hij in een GT-auto die veel voorspelbaarder is dan een Formule 1-auto. Het is nog steeds een uitdagende auto om mee te rijden, maar de snelheid ligt lager waardoor je minder snel op dingen hoeft te reageren. Dat maakt dat het een andere manier van rijden is. Ten tweede is Max iemand die graag over de radio mag praten tijdens zo’n 24 uursrace.”

Volgens Kerkhof toont dat laatste nog maar eens aan hoe getalenteerd Verstappen is. “Ik weet van mezelf dat als ik een simrace rijd en iemand tegen mij begint te praten, ik op zich wel een gesprek met diegene kan voeren, maar dat ik dan wel dat ik een halve seconde per ronde verlies, omdat ik me niet meer volledig op het racen aan het focussen ben. Ik heb absoluut het talent niet dat ik het rijden met laten we zeggen vijftig procent van mijn hersencapaciteit kan afdekken. Ik heb gewoon negentig procent van die capaciteit nodig om de auto naar de limiet te brengen. En dan kan ik nog tien procent gebruiken om met andere dingen bezig zijn. Maar Max dekt alles af met vijftig procent en heeft dan nog vijftig procent over om op de radio te praten, grapjes te maken en te ontspannen. Zonder dat zijn rondetijd er ook maar iets minder van wordt. Dat is heel bijzonder. Dat zie je alleen bij de supergetalenteerde simracers. De jongens die iets minder talent hebben, zijn veel gestrester tijdens een race en maken daardoor ook eerder fouten.”

Popcorn

Terug naar de 24 uur van Spa, waarin BMW Team Redline met de twee M4’s die het ook aan de start bracht, een strakke één-twee behaalde. Met dank aan een uitgekiende strategie reed Verstappen in de slotfase van de race rond op een ijzersterke zesde plaats, waarmee hij de eerste niet-BMW-rijder was. Maar tien minuten voor de finish doemde er nog een Lamborghini Huracan op versere banden op in de achteruitkijkspiegel van Verstappen. “De Porsche GT3 is een fantastische auto, maar ze hadden de BoP gewoon niet goed gedaan in iRacing. Die auto kwam daardoor drie tienden per ronde tekort op de BMW, terwijl de Lamborghini wel heel dicht bij de BMW zat. Dus ja, dan ben je uiteindelijk aan het vechten met ongelijk materiaal.”

“We hadden de race echter zo weten in te plannen dat we uiteindelijk dus voor die jongens in de Lamborghini zaten”, aldus Kerkhof. “Een stint duurde 26 ronden als je volle bak aan het gas geven was, maar als je op slimme punten rond de baan aan fuel saven deed, net zoals ze in de Formule 1 doen met lift and coast, dan kon je er net een ronde extra uitpersen. En nu was dit een 24 uursrace waarbij de pitstraat extra lang was, doordat je in Spa de endurance-pitstraat hebt, waarin je eerst door de GT-pits gaat, vervolgens de hoek omgaat en dan nog een hele pitstraat hebt met de andere pitboxen. Een pitstop duurde daardoor zo’n 1 minuut en 40 seconden, 1 minuut en 50 seconden. Aan het einde van de race is het dan natuurlijk cruciaal of je nog een extra pitstop moet maken of niet. We hadden het echter zo uitgekiend dat we tijdens bepaalde stints door brandstof te sparen een extra ronde konden rijden. We leverden op die momenten dus een klein beetje snelheid in, maar daardoor hadden we aan het einde van de race geen splash and dash nodig. Door die strategie helemaal perfect voor te bereiden en uit te voeren kwamen we net voor die Lamborghini terecht, wat dus eigenlijk een veel snellere auto was.”

Bij Team Redline rekende men er eigenlijk al op dat de Lamborghini de Porsche nog wel te grazen zou nemen en de zevende plek hun deel zou zijn. Kerkhof: “Tijdens de laatste stint wisten we dat we de sjaak zouden zijn met die Lamborghini achter ons. Die was op dat moment gewoon zes, zeven, acht tienden per ronde sneller.” Maar gelukkig voor het team zat Verstappen achter het stuur. “Dat was echt een popcorn-moment, want dan zie je een hele goede simracer op Max af rijden maar weet je al dat Max die jongen helemaal gek gaat maken.” Meerdere keren trok de Lamborghini ernaast, maar telkens was het Verstappen die aan het langste eind trok door goede verdedigende lijnen te rijden. “Dat loste Max bijzonder leuk op“, aldus Kerkhof met een glimlach. “Op een mooie, cleane manier heeft hij hem er voorgehouden. Dat was echt een prestatie. Het hele team stond te juichen achter de computer.”

En het werd daarna nog een vijfde plaats voor de oranje-witte Porsche. “Je hebt in iRacing een ‘incident limit’. Tijdens een race mag je honderd ‘incidents’ hebben, waaronder verstaan wordt dat je net een track limit meepakt, dus net iets te ver buiten de baan gaat, wat in het simracen natuurlijk heel makkelijk gebeurt. De meeste teams rijden aan het einde van zo’n race echt op eieren om niet over die ‘incident limit’ heen te gaan, aangezien je dat een stop and go-penalty kan opleveren. Maar in de allerlaatste ronde werd de BMW van Williams Esports in de laatste bocht nog even aangetikt door een teamgenoot, waardoor zij precies op honderd ‘incident points’ kwamen en een aantal strafseconden kregen. Zo werden wij in plaats van zesde nog vijfde. Dat was ontzettend dom van Williams, maar een enorm geluk voor ons. Het was een ongelofelijk moment, waar we met zijn allen heerlijk om hebben gelachen.”

De 24 uur van Spa was alweer Verstappens vierde race voor Team Redline dit jaar, na eerder aan de 12 uur van Bathurst (gewonnen), 24 uur van de Nürburgring (gewonnen) en 24 uur van Daytona (uitgevallen met schade) te hebben deelgenomen. Dat terwijl Verstappen eerder nog had aangegeven dat hij het iets rustiger aan zou gaan doen met het simracen. Kerkhof, die jaren geleden via het simracen bevriend raakte met de vijftienvoudig Grand Prix-winnaar: “Hij is helemaal vrij in wanneer hij rijdt, niemand bepaalt voor Max aan welke races hij meedoet. Als hij zich ergens voor intekent, dan gaat hij er ook vol voor en rijdt hij vaak ook nog meer uren dan zijn teamgenoten. Maar de Formule 1 is zijn werk, daar leeft hij voor. Hij vindt het daarnaast gewoon leuk om in de sim te rijden, met het team bezig te zijn en mee te helpen om van Team Redline een onverslaanbaar superteam te maken, wat we op dit moment overigens ook zijn.”

De Porsche GT3 R van Max Verstappen, Jeff Giassi, Gianni Vecchio, Porsche 911 GT3.