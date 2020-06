Interview: Kerkhof jaagt met Verstappen en Norris op Le Mans-winst

Coronatijd betekent doorbijten voor veel coureurs, maar hoe zit dan met jou? Het zijn voor het simracen juist gouden tijden?

Jazeker, het is absoluut een leuke tijd voor het simracen. Alles gaat nu eigenlijk virtueel. Veel raceklassen grijpen deze kans aan om de uitgestelde of gecancelde races online te organiseren. Daardoor krijgen we veel leuke races, terwijl de rest van de wereld plat ligt. Het simracen floreert dus.

De virtuele 24 uur van Le Mans hoort daar zeker bij. Een prachtig deelnemersveld met twee werelden die bij elkaar komen: de echte coureurs en simraces. Is dit de meest aansprekende simrace ooit?

Ja, dat denk ik wel. Een 24-uursrace is sowieso gaaf en de combinatie tussen simracers en echte coureurs is dat ook. Er staan aardig wat grote namen aan de start. Samen met de grootste namen uit het simracen is dat een hele interessante combinatie, het levert waarschijnlijk een groot spektakel op.

Ik sprak deze week nog met Giedo van der Garde, die zelf ook meedoet. Hij wees jullie, Team Redline, aan als favoriet. Zit hij daarmee in de goede richting?

We zijn wel één van de favorieten ja. We zijn het ook aan onze stand verplicht om vooraan mee te doen. Maar goed het is een 24-uursrace en daarin zijn er veel factoren die je niet in de hand hebt. Als er alleen echte simracers meedoen, heb je het over doorgewinterde jongens die eraan gewend zijn om uren achter de computer te zitten zonder fouten te maken. Dat is nu even afwachten, omdat niet alle echte coureurs even ervaren zijn. Het omgaan met verkeer en de onvoorspelbaarheid van sommige coureurs zal belangrijk worden. Daar moeten we flexibel mee omgaan, dan maken we een kans om te winnen. Zeker omdat we in de breedte erg sterk zijn. Maar er zijn heel veel goede teams, dus ik ben benieuwd.

Dat is een aardig bruggetje. Want wie zie jij als de grootste concurrent?

Nou, dat is een beetje lastig te zeggen. Williams rijdt bijvoorbeeld samen met Rebellion, zij vormen in ieder geval een sterk team. Ze hebben goede esporters en ook goede echte coureurs bij elkaar gezet. Misschien dat Veloce ook goed voor de dag komt. Die hebben hele sterke simracers, alleen hoop ik maar dat hun echte coureurs ook de snelheid hebben. Daar hangt namelijk veel van af. Je kunt wel hele goede simracers in het team hebben, maar als de echte coureurs drie seconden per rondje verliezen dan ga je alsnog niet winnen. Het is de kunst om een team samen te stellen waarin iedereen binnen een seconde van elkaar zit, dan kun je pas stabiel rijden.

De dynamiek in het team is dus belangrijk. Neem ons daarvoor eens mee naar het begin, hoe zo’n line-up binnen Team Redline überhaupt tot stand komt?

Wij werken samen met JOTA voor deze race. Zij hebben normaal een heel sterk LMP2-team met onder andere Ho-Pin Tung. We hebben dus twee teams en kijken van tevoren ‘oké, wie zijn de goede rijders en wie heeft nog wat hulp nodig’. Aan de hand daarvan stellen we onze teams samen. We hebben Max en Lando voor deze race ingezet voor Team Redline. Ik ben de overkoepelende manager van onze teams en rijd zelf voor Team Redline. Tot slot hebben we Greger Huttu erbij gezet. Eigenlijk allemaal jongens die niet meer fulltime in rFactor rijden en voor de lol meedoen. Maar achteraf blijken we toch een heel sterk team te vormen. Ik denk dat we met Team Redline heel goed voor de dag komen.

Hoe ziet de voorbereiding er voor jullie concreet uit? Hoeveel uren hebben jullie er bijvoorbeeld in zitten?

We zijn nu ongeveer drie à vier weken bezig met de voorbereidingen. Kijk: Max Verstappen en Lando Norris hebben nauwelijks training nodig om op snelheid te komen, die gasten gaan meteen hard. Dat is een beetje verbazingwekkend om te zeggen, maar het is wel zo. En ik moet zeggen: ik heb zelf een beetje de leiding genomen om ervoor te zorgen dat we de setup voor elkaar hebben. Ik denk dat de setup nu echt spot-on is. Ik hoop niet dat iemand straks ineens een seconde sneller is, maar daar gaan we zeker niet vanuit. We kunnen de race met een goed gevoel ingaan, denk ik zo.

Die setup is wel interessant. Ik sprak daar met Van der Garde ook over en die zei dat ze hebben geprobeerd om de afstelling van een echte LMP2-auto in de sim te zetten. Maar dat werkte voor geen meter. Kun je uitleggen waarom dat zo anders is?

Haha, ja. Dat werkt inderdaad net even anders. Je rijdt weliswaar in simulatiesoftware, maar die is zo gebouwd dat je niet de echte setup kunt gebruiken. Die software is toegankelijk voor iedereen, dus teams geven niet alle input. Daardoor moet je als simracer een soort van nieuwe realiteit creëren. Waar je in het echt vaak op basis van logica kunt werken, moet je in de sim je eigen logica maken. Dat doe je door verschillende rijhoogtes te testen, de goede rake zoeken en in Le Mans wil je verder met zo min mogelijk downforce rijden vanwege de lange rechte stukken. Echte rijders denken dan al snel ‘dit rijdt heel anders dan een echte auto’, dat is inderdaad even wennen.

Het mooie van rFactor is wel dat de rijstijl van de sim heel dicht bij de rijstijl uit het echte racen komt. Iemand met veel talent en een bepaald gevoel – ik noem Max Verstappen of Lando Norris – stapt in de virtuele auto en heeft maar drie rondjes nodig. Bij Max was dat letterlijk twee rondjes, toen reed hij al een mega tijd. Bij andere rijders duurt dat wat langer, maar dat lossen we op met hele lange data-analyses en door te kijken hoe je met bepaalde rijstijlen bepaalde voordelen kunt halen. Dat gaat echt tot in de details.

Je had het al over Max en Lando, maar hoe verhouden jullie, de coureurs in het team, zich tot elkaar? Bijvoorbeeld qua pure snelheid in de sim?

Dat moet blijken in de race. We zijn in de trainingen redelijk aan elkaar gewaagd, laat ik het zo zeggen. Maar het echte verschil ga je pas in de race zien, zeker bij Max. Die bloeit dan helemaal op. Hij voelt dingen aan en kan heel slim met verkeer omgaan. Ook al zou hij misschien een tiende of twee tienden missen op pure pace omdat hij niet dezelfde uren heeft gemaakt in de sim, dan gaat hij het in de race wel goedmaken. Gewoon omdat hij net wat handiger in verkeer is en net wat meer vertrouwen heeft in bepaalde situaties. Daarmee hebben we een hele belangrijke troef in handen.

En qua tactiek, zeg maar de vraag welke rijder welke stint rijdt. Hoe wordt dat verdeeld?

We hebben gelukkig een hele goede engineer, Diederik Kinds, die meehelpt om te beslissen wie wanneer gaat rijden. Zoals het nu lijkt, is het verplicht dat een echte coureur de race start. Simracers mogen wel de kwalificatie doen, maar een echte coureur moet starten. Dat wordt interessant, want dan heb je ineens vijftig auto’s bij elkaar met coureurs die niet gespecialiseerd zijn in het simracen. Hopelijk gaat dat goed, maar dat is nog wel een risico. Wel leuk voor de fans natuurlijk.

Daarnaast kan het zijn dat een echte coureur niet zo lekker in het donker gaat en hebben we te maken met regen, waardoor de auto verdomd moeilijk te besturen wordt. Dat is niet het moment om de minste rijder erin te zetten. We hebben van tevoren wel een stintplan, maar als het anders moet dan staat iedereen paraat om daarvan af te wijken.

Ik weet niet of je iets over dat stintplan kan zeggen, maar als ik jouw voorgaande antwoorden combineer, kan ik dan de optelsom maken dat Max de start gaat doen?

Daar lijkt het inderdaad wel op. Misschien moeten we op het laatste moment toch Lando inzetten of veranderen ze de regels en mag ik als simracer wel starten. Maar het lijkt er nu op dat Max gaat starten, ja.

Nog een praktisch dingetje. Een kijkersvraag over het slapen. In een echte Le Mans word je gewekt, maar jullie zitten allemaal thuis. Hoe werkt dat nu en hebben we kans dat iemand zich verslaapt?

Haha, nou degene die rijdt heeft minimaal één back-up rijder naast zich zitten. Die moet paraat staan om in te stappen, mocht er iets gebeuren. Er kan natuurlijk altijd iets aan de hardware kapot gaan, dat hebben we vorig jaar gezien toen bij Max de pedalen eraf vielen. En mocht er tactisch iets veranderen of we er door het weer een andere rijder in willen hebben, dan hebben we de telefoonnummers van alle rijders bij de hand. Plus de telefoonnummers van de vriendin, vrouw, moeder of noem maar op. Puur voor de zekerheid om iemand op een andere manier het bed uit te kunnen trappen. Dat zijn allemaal scenario’s waar we op voorbereid zijn.

Hoe gaat de communicatie in het algemeen? Je had het al over een race-engineer, maar zit die samen met alle coureurs in één groep?

Ja. Voor deze race gebruiken we het programma ‘Teamspeak’. Daarin heeft ieder team een eigen kanaal, een eigen groepje waarin we met elkaar communiceren. En sommige rijders houden ervan om te praten tijdens de race. Max is bijvoorbeeld iemand die veel praat. Dat werkt op een bepaalde manier ontspannen voor hem, hij wordt er in ieder geval niet door beïnvloed. Ik kan persoonlijk absoluut niet praten tijdens het rijden, dan verlies ik een halve seconde per ronde. Iedereen heeft zo z’n eigen voorkeuren. Maar uiteindelijk snap ik wel dat de rechte stukken van Le Mans lang zijn, dus je moet wel een beetje kunnen praten om niet in slaap te vallen tijdens de stint.

En hoe is het qua beleving voor Max en Lando, is het voor hen bittere ernst of vooral een vorm van ontspanning?

Het moet natuurlijk wel gewoon leuk blijven. Het echte racen is in zekere zin ook ontspanning voor die jongens. Ik denk niet dat Max verschrikkelijk gespannen is voor een race. Het is een beetje van je hobby je werk maken. Maar je zit voor deze simrace natuurlijk wel in een professioneel team en er is veel tijd in gestoken, dus er bestaat wel een bepaalde druk. Je wilt het niet onnodig verprutsen voor je teamgenoten, het wordt zeker serieus genomen. En dit is natuurlijk de grootste simrace tot nu toe, je wil voor al die miljoenen kijkers niet die auto in de muur zetten.

Stel ik bel je maandag weer: is het dan ook zo dat alle teamleden in zak en as zitten als het niet gelukt is?

Dat weet ik eigenlijk niet. Max en Lando staan daar sowieso heel kalm in. Andere coureurs in deze Le Mans moeten echt hun eigen merk of team vertegenwoordigen, zij staan er misschien iets anders in. Wij zijn sterk en gaan vol voor de winst, maar er is geen man overboord als er iets zou gebeuren. Ik zou persoonlijk trouwens wel 'pissed off' zijn hoor. Ik wil gewoon knallen, ik wil winnen. Voor mij gaat het alleen maar om de winst.

Zullen we dan maar afspreken: als we elkaar maandag weer spreken, dat jij dan als virtueel Le Mans-winnaar in de boeken staat?

Haha, als dat zo is dan heb ik in ieder geval een goeie kater. Dan zullen mijn ogen wat roder zijn, maar dat zou natuurlijk wel super zijn.

