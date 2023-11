Hotlap-competitie Sim Formula Europe: Wie bereikt finale in Maastricht?

Sim Formula Europe is een simcompetitie die erop gericht is om de snelste Europese simracers (minimumleeftijd 18 jaar) te vinden. De competitie wordt afgesloten met een finale in Maastricht, maar voordat het zover is gaat er eerst een hotlap-competitie plaatsvinden. Deze begint op zaterdag 25 november om 10.00 uur en loopt tot en met 2 december 22.00 uur. Dat biedt Europese simracers dus ruim een week de kans om een snelle ronde te noteren. Dat gebeurt in de racegame rFactor 2 op het circuit van Zandvoort met de Porsche 992 Cup. De zestig snelste simracers bemachtigen na het sluiten van deze competitie een plaats in de online kwalificaties.

Dit tweede onderdeel van de Sim Formula Europe wordt op 14 december afgetrapt met de online kwartfinales. Dan wordt Circuit Zandvoort ingeruild voor de Outer Loop van Bahrein, opnieuw met de Porsche Cup 992. Dat gebeurt in drie splits met een race van 20 minuten, waarin dus geen pitstop hoeft te worden gemaakt. De top-tien van elke split schuift dan op naar de halve finale, die op 21 december plaatsvindt. Decor van die laatste race is de sprintversie van de Nürburgring. In deze race strijden de laatste dertig simracers om slechts zeven plekken voor de finale in Maastricht. Eén plek is alvast gereserveerd voor de regerend kampioen: Damian Skowron.

10.000 euro aan prijzengeld

Op 13 januari vindt de Super-Final plaats in Maastricht, waar acht simracers het op locatie tegen elkaar opnemen via een LAN-verbinding. Bovendien kunnen de simracers rekenen op goede kwaliteit simrigs, waardoor er een gelijkwaardig speelveld gecreëerd wordt. Omdat deze simcompetitie in Maastricht ten einde komt wordt er voor die gelegenheid opnieuw gestreden op het virtuele stratencircuit van Maastricht. De prijzenpot voor deze simcompetitie staat op 10.000 euro, waarbij de winnaar op 3.000 euro kan rekenen. De nummer twee gaat er met 1.750 euro vandoor, de nummer drie pakt 1.250 euro mee. P4 levert 1.000 euro op terwijl alle plaatsen erachter goed zijn voor 750 euro, waardoor een kwalificatie voor de finale hoe dan ook prijzengeld oplevert.

Omdat er gestreden wordt om veel geld, benadrukt de organisatie dat alle kwalificatieronden in de top-zestig bestudeerd zullen worden op onregelmatigheden. Zo kan het dus gebeuren dat een simracer alsnog van de competitie wordt uitgesloten wanneer deze de track limits overschreden heeft om tot die snelle ronde te komen, deze track limits in zijn of haar voordeel gebruikt voor het aanzetten van een snelle ronde of als er externe programma's gebruikt worden om de performance van de auto te verbeteren.

De races van deze competitie worden live gestreamd op Motorsport.com. Interesse in deelname? Klik hier om je in te schrijven en gratis deel te nemen.